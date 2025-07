3 destinos europeos para presupuestos ajustados

Europa es un destino de verano de escándalo tanto para quienes buscan el calor y la playa como para quienes huyen de él, para quienes quieren disfrutar de espacios naturales espectaculares o para quienes quieren maravillarse ante los vestigios que se conservan del pasado en el viejo continente… ahora bien, que Europa sea un destino soñado por todos y visitado por muchos todo el año y especialmente en verano no significa que quienes disponen de un presupuesto ajustado deban renunciar a recorrerla porque el viejo continente tiene también destinos que, al menos por el momento, no son tan populares aunque sí la mar de interesantes y además de permitirnos viajar por menos dinero nos facilitan gozar de recorrer lugares no tan masificados ¿de qué destinos hablamos? De tres países que tienen mucho que ofrecer: Albania, Bulgaria y Rumanía.

Albania

La Riviera Albanesa, al sur del país, nos ofrece la oportunidad de disfrutar de playas tan paradisíacas como las del Caribe sin necesidad de cruzar el Atlántico: lugares como Ksamil, donde incluso podrás recorrer las pequeñas islas de esta Riviera en kayak o en barca; Sarandë, popular por su buen ambiente nocturno y su rica propuesta de restauración; la playa de Borsh, larga como ella sola y poco visitada lo que la convierte en una espectacular playa casi virgen; o Himarë y Dhërmi, lugares tranquilos con playas paradisíacas y precios más ajustados que los que hay que pagar en esta época del año en destinos similares en Grecia o incluso en Croacia.

Bulgaria

Las playas del Mar Negro en Bulgaria son perfectas para disfrutar del verano y el mar aunque se cuente con un presupuesto ajustado; lugares como Sozopol, un pueblo costero y tranquilo, con sus calles empedradas, su rica propuesta gastronómica y por supuesto su playa; destinos también como Nessebar, que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y nos ofrece también bonitas playas; ¿más playa? La encontrarás en Varna, que no se llama la capital del mar por casualidad y que, además de playa, es famosa por sus bares, restaurantes, museos… Y si eres de los que no quiere destinos tranquilos sino que buscas fiesta y turismo masivo tienes puedes elegir Sunny Beach, un destino perfecto para grupos de amigos…

Rumanía

Rumanía también tiene sus playas bañadas por el Mar Negro, son playas cómodamente accesibles desde Bucarest ¿las más recomendadas? Vama Veche para mochileros y bohemios y Constanta que es perfecta para familias y para quienes viajan con niños; pero Rumanía es mucho más que sus playas: la zona del Delta del Danubio es perfecta para los amantes del ecoturismo, también los Montes Cárpatos pero lo que resulta imperdible de Rumanía son sus castillos y pueblos medievales, especialmente en Transilvania, claro, donde está en Castillo de Bran, vinculado a Vlad el Empalador que inspiró a Bram Stoker para crear a su famoso Drácula. ¿Más castillos? El de Peles, que es uno de los más bonitos de Europa ¿ciudades históricas?Sighisoara, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y Sibiu o Cluj-Napoca, ciudades de gran vida cultural y ambiente nocturno.