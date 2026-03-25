Marruecos, un mosaico de culturas, sabores y paisajes

Para el viajero internacional que busca autenticidad, ofrece una diversidad inigualable: desde cumbres nevadas y desiertos infinitos hasta ciudades cosmopolitas que son hoy epicentros de la cultura y el arte contemporáneo.

Ciudades imperiales y experiencias auténticas

Recorrer las ciudades de Marruecos es sumergirse en un libro de historia vivo. Fez, con su medina declarada Patrimonio de la Humanidad, transporta al visitante a la época medieval a través del aroma de sus curtidurías y el bullicio de sus artesanos. Por otro lado, Marrakech, la "Ciudad Roja", cautiva con la energía inagotable de la plaza Jemaa el-Fna y la sofisticación de sus riads de lujo. Pero el Marruecos moderno también brilla en Rabat, la capital verde, o en Casablanca, donde la arquitectura vanguardista convive con la majestuosa Mezquita de Hassan II, una joya de la ingeniería y la artesanía marroquí.

Medina de Fez | ©ONMT

El refugio del "Slow Tourism" y el bienestar

En un mundo acelerado, Marruecos se posiciona como el santuario ideal para el turismo de desconexión. El bienestar aquí es un arte ancestral que se vive en los hammams tradicionales, donde los rituales de jabón negro y aceite de argán purifican cuerpo y mente. El concepto de "slow tourism" encuentra su máxima expresión en los valles del Atlas o en las ciudades costeras como Esauira, donde el ritmo lo marcan el viento y el mar, invitando a largos paseos y a una contemplación tranquila lejos de las multitudes.

Costa de Taghazout | ©ONMT

Aventura y naturaleza: del Atlas a las dunas del Sáhara

Para los amantes de la adrenalina y el contacto puro con la naturaleza, el país ofrece escenarios espectaculares. Las montañas del Alto Atlas son el terreno de juego perfecto para el senderismo y el ciclismo de montaña, culminando en la ascensión al Toubkal, el pico más alto del norte de África. Hacia el sur, el desierto de Merzouga ofrece la experiencia mística de dormir bajo el manto de estrellas más limpio del mundo, tras una jornada recorriendo las dunas de Erg Chebbi. Este turismo de naturaleza se combina con un firme compromiso por el "Green Tourism", protegiendo ecosistemas únicos y promoviendo alojamientos ecosostenibles.

Dunas de Erg Chebbi | ©ONMT

Un paraíso gastronómico de influencias milenarias

La diversidad de Marruecos se saborea en cada plato. Su gastronomía, considerada una de las mejores del mundo, es una explosión de especias, colores y texturas. Desde el icónico cuscús de los viernes hasta el tajín cocinado a fuego lento, cada bocado cuenta una historia de herencia bereber, árabe y andalusí. No puede faltar el ritual del té a la menta, símbolo de la hospitalidad marroquí, acompañado de la delicada repostería de almendra y miel que convierte cualquier pausa en una experiencia inolvidable para los sentidos.

Típico desayuno marroquí de tajine | ©ONMT

Grandes eventos y un destino para todo el año

Marruecos es un país turístico que destaca por su versatilidad: cuenta con una oferta muy interesante tanto para parejas que buscan un lugar para desconectar y descubrir lugares increíbles, como para grupos de amigos dispuestos a vivir aventuras únicas, que solo puedes vivir en la joya del norte de África. La manera en la que el país acoge a sus huéspedes es un aspecto singular que hace de la estancia un destino al que siempre quieres volver.

Dunas de Dakhla | ©ONMT