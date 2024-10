Estas son las 4 medidas más espectaculares de Marruecos

Las medias son el corazón mismo de las ciudades marroquíes, de todas ellas, son auténticos tesoros arquitectónicos todavía habitados hoy, son barrios viejos en los que se mantiene la tradición y visitarlos es obligado si queremos conocer el Marruecos más auténtico e histórico: es verdad que medidas como la Rabat son populares pero hay cuatro que son, además, Patrimonio Mundial de la UNESCO, son las medias de Fez, Tetuán, Essaouira y Marrakech. A continuación te contamos algunas cosas de cada una de ellas.

Medina de Fez

La de Fez es una medina colorista y de artesanía tradicional, sus murallas están llenas de mosaicos y diseños arabescos que cuentan la historia de las dinastías marroquíes; fue fundada por los Idrisidas y no solo está llena de palacios sino que alberga también una de las universidades más antiguas del mundo; dicen que Fez es una ciudad de gran carácter intelectual y espiritual y no hay mejor modo de descubrir si este es o no así que pasear su medina.

Vista panorámica de Tetuán | Imagen cortesía de Turismo de Marruecos

Medina de Tetuán

La Medida de Tetuán tiene forma de Kasbah y en ella confluyen las culturas árabe y española (cristiana), algo que irás descubriendo en la medida en que pasees por sus callejones entrelazados, callejones que te llevarán hasta los zocos en los que los vendedores te animan conocer sus productos y llevártelos a casa. En esta medida podrás visitar también un museo etnográfico y uno arqueológico en el que se guardan con celo los vestigios históricos más preciados de la ciudad.

Vista panorámica de Essaouira | Imagen cortesía de Turismo de Marruecos

Medida de Essaouira

Essaouira es la ciudad de las mil y una historias que se cuentan en sus calles estrechas y en sus casas, es una ciudad fortificada de mediados del S.XVIII y su Kasbah es también una visita imperdible. ¿Lo más interesante de esta medina? El gran número de galerías de arte que guarda y sus edificios con dibujos portugueses, también las vistas desde La SKala. Muy cerca de la medida está el puerto y el distrito de El Mellah que son también visitas de lo más interesante para conocer la historia de Essaouira.

Marrakech | Imagen cortesía de Turismo de Marruecos

Medina de Marrakech

La medida de Marrakech es el distrito más visitado de la ciudad, está rodeada por varias murallas creando así varias puertas de acceso y si la Medina de Fez es famosa por sus colores, la de Marrakech lo es por sus matices en tonos ocre; es, probablemente, el lugar más animado de la ciudad porque alberga sus atracciones turísticas más notables: bazares, zocos tradicionales, museos, raids, terrazas, cafés… y un teatro al aire libre por la noche en la plaza Jamaâ-El-Fna. Además, junto la medina de Marrakech está El koutoubia, una preciosa construcción rodeada de jardines que sirvió de modelo para la Giralda de Sevilla.