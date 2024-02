Puente de don Luis I de Oporto a través de sus curiosidades

Es el momento más que perfecto para poner rumbo hasta Oporto, una de las ciudades más visitadas y con más encanto de Portugal. Allí encontramos un gran número de monumentos y construcciones que no dejan absolutamente indiferente a nadie. Un claro ejemplo lo encontramos en el conocido como Puente de don Luis I.

Estamos, sin lugar a dudas, ante una de las imágenes más conocidas a nivel mundial de Oporto. Pero, como todo, esta construcción también tiene una historia y, sobre todo, una serie de datos curiosos que probablemente no te dejen indiferente. ¡Es hora de descubrirlos!

El verdadero motivo por el que se construyó este Puente de don Luis I

En el siglo XIX, el comercio en la ciudad portuguesa aumentaba a pasos agigantados. Hasta tal punto que cada vez eran más las fábricas que surgían en el barrio “brasileño”. Por lo tanto, como el tráfico hacia Lisboa y Vila Nova de Gaia era cada vez mayor, el puente colgante que existía quedó insuficiente. Necesitaban una obra mucho más imponente.

Puente Don Luis I. Oporto | Imagen de Diego Delso en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

¿Qué vínculo hay entre este Puente y Gustave Eiffel?

Es una de las curiosidades más sorprendentes, y no es para menos. Una vez el gobierno hizo en 1879 una propuesta de ley para abrir un concurso con el objetivo de recibir diversas propuestas, fue Gustave Eiffel uno de los que se animó a participar. A pesar de los esfuerzos, el trabajo que había pensado no llamó para nada la atención. Sobre todo, porque no era eficaz para el objetivo que se buscaba, que era facilitar la conexión entre Oporto y Gaia.

¿Por qué se ha convertido en todo un símbolo?

Si hay algo que caracterizó a Oporto en el siglo XIX fue el desarrollo que experimento en cuanto a comercio se refiere. Por lo tanto, la construcción de este puente fue un logro tan sumamente considerable que, con el paso de los años, se ha convertido en todo un icono de Oporto.

Lejos de que todo quede ahí, al estar ubicado en un lugar verdaderamente estratégico, cada vez son más las personas que no dudan en fotografiarse junto al puente o, incluso, se animan a divisar el atardecer desde este mismo punto. Sin duda, una de las vistas más espectaculares de la ciudad portuguesa la encontramos en este lugar.

Puente de Don Luis I. Oporto | Imagen de Diego Delso en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

El Puente de don Luis I, en cifras

Para comenzar, algo obvio: lo que más llama la atención es ese impotente gran arco de hierro que le otorga mucha personalidad. Además, está dividido en dos pisos. El superior cuenta con aproximadamente 400 metros de longitud, mientras que el inferior no llega a los 175 metros. Como curiosidad, existen diversas pasarelas desde las cuales pueden acceder las personas a ambos pisos.

Por este puente, pasa el Metro de Oporto

Si has viajado lo habrás visto, pero para los que lo hagan por primera vez, ¡ya lo saben! No suele ser habitual que un Metro pase por un puente de esta envergadura, pero en esta ciudad es absolutamente cierto. De hecho, en la vía superior de este Puente de don Luis I pasa nada más y nada menos que la Línea D del Metro de la ciudad. En la de abajo, pasan coches, autobuses y hasta camiones.