El curioso vínculo que une a París y a Oporto a través de la Torre Eiffel y el Puente de Don Luis I

Es más que evidente que en Europa contamos con un gran número de ciudades que son realmente atractivas para los turistas. No solo por su historia, sino también por su cultura, arquitectura y gastronomía. Cada vez son más los destinos europeos que se están poniendo de moda, y un claro ejemplo lo encontramos tanto en París como en Oporto.

La capital de Francia y la ciudad portuguesa son dos grandes atractivos para los viajeros, no solamente de nuestro país sino también del resto del mundo. Lo que pocos se han dado cuenta es que entre París y Oporto existe una vinculación de lo más curiosa que no te dejará para nada indiferente.

Ese nexo de unión entre ambas ciudades es una persona, y no es otro que Gustave Eiffel. El arquitecto es conocido en todo el mundo por haber construido la Torre que lleva su nombre y que está situada en París. Pero esa no fue, ni mucho menos, su única obra. ¡Hay varias en todo el planeta!

Torre Eiffel | Pxhere

Y no todo queda ahí, ya que hay otras tantas piezas que, aunque no las construyó, sí que tienen una gran influencia suya. Un claro ejemplo lo encontramos, precisamente, en uno de los grandes atractivos turísticos de Oporto. Estamos hablando, cómo no, del Puente de Don Luis I.

¿Cuál es la historia del Puente de Don Luis I y qué tiene que ver con Gustave Eiffel?

El origen de esta construcción nos hace viajar, de lleno, al siglo XIX. Por aquel entonces, la ciudad portuguesa experimentó un crecimiento realmente rápido. Por lo tanto, se vieron obligados a mejorar las comunicaciones entre Miragaia y Vila Nova da Gaia, es decir, los barrios que están situados a ambas orillas del río Duero. En un primer momento se creó un puente hecho con barcas, pero no era algo viable.

Fue entonces cuando, en 1879, el Ayuntamiento de Oporto dio el paso de construir un imponente puente metálico. Para ello, lanzaron un concurso con el objetivo de que les hicieran llegar diversas propuestas. Sorprendentemente, rechazaron la de Gustave Eiffel para quedarse con la de Théophile Seyrig. Este ingeniero había sido el pupilo de Eiffel, por lo que la influencia era evidente. Este espectacular puente se inauguró varios años después, en 1886.

Puente de Don Luis I. Oporto | Imagen de Diego Delso en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

El Puente de Don Luis I de Oporto, a través de sus características

Como suele ser habitual en este tipo de imponentes estructuras, hay muchos datos a tener en cuenta. No solamente que está hecho de hierro, algo que se aprecia a simple vista, sino que para ese gran arco que tantísimo le caracteriza tuvieron que utilizarse muchísimas toneladas de material. ¡Algo sorprendente!

Además, cuenta con nada más y nada menos que dos plataformas. Una de ellas es de aproximadamente 390 metros de longitud y es por donde pasa el Metro de la ciudad y, la otra, de unos 174 metros y es por donde pasan los vehículos. Cabe destacar que, en ambas plataformas, hay carriles específicos para que los peatones puedan cruzar. Sin duda, en este Puente, encontrarás las mejores vistas de Oporto para disfrutar de uno de los amaneceres o atardeceres más espectaculares del mundo.