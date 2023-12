Lo que tienes que saber para acceder al Santuario Histórico del Machu Picchu

El Machu Picchu era un centro político, religioso y administrativo, era lugar de descanso para la realeza de la época (era un santuario y un palacio); está en el departamento de Cuzco y sobre el Valle Sagrado de los Incas, a 80 kilómetros al noreste de Cuzco y a 2430 metros sobre el nivel del mar; está considerado como una imponente obra de arquitectura e ingeniería que lo convierte hoy en una de las visitas obligadas en el país andino y precisamente por eso, porque a nadie se le ocurre viajar a Perú y no visitar el Santuario Histórico del Machu Picchu, es importante que conozcas el proceso a seguir para asegurar la visita y es que no se trata de un lugar de acceso libre.

Machu Picchu | Pixabay

El Machu Picchu no es de acceso libre porque la conservación de esta joya histórica requiere un férreo control sobre los accesos a sus espacios y por eso sólo se habilitan 1.000 entrada en el Centro Cultural del Ministerio de Cultura (en el mismo pueblo de Machu Picchu) ¿vas a arriesgarte a no conseguir la tuya? No debes, es más, no tienes por qué correr ese riesgo porque puedes hacerte con tu entrada con antelación, sólo debes planificar bien tu viaje y tener claro qué día quieres visitar este imponente santuario.

Puedes conseguir tus entradas en la web habilitada por el gobierno de Perú para ello: machupicchu.gob.pe; podrás elegir fecha, horario, ruta y por supuesto comprar varias entradas; es especialmente importante que prestes atención a la hora que eliges para gozar de esta visita, asegúrate antes de que llegarás a tiempo (podrás hacerlo en tren o autobús) porque sólo podrás acceder al Santuario en el horario que hayas seleccionado, si llegas tarde podrías quedarte con las ganas de pasear por el Machu Picchu.

Tren hacia el Machu Picchu | Pixabay

¿No tienes clara la planificación de tu viaje y prefieres no comprar tu entrada con tanta antelación? Entonces tendrás que estar atento a las 1.000 entradas diarias que se ponen a la venta en el Centro Cultural del Ministerio de Cultura entre las 3 de la tarde y las 10 de la noche; ten en cuenta que en este caso deberás comprar tu entrada el día antes al de la visita al Santuario y llevar, para cerrar la transacción, un documento que te identifique (el DNI o el pasaporte).