Estos son los museos más espectaculares de la región belga de Valonia

Si eres de los que disfruta del turismo cultural no necesitas que te digamos mucho más para lanzarte a descubrir cuáles son los museos más interesantes de la región belga de Valonia pero si eres de los que cuando viaja no suele visitar museos tal vez pienses que esta noticia te interese poco... déjanos que te expliquemos por qué estás equivocado: en primer lugar porque no todos los museos son iguales, es decir, es imposible que no te interese ninguno como lo es también que te interesen todos en la misma medida y en segundo lugar porque, si viajas en invierno a una zona del mundo donde el frío aprieta... hasta el museo que menos pueda interesarte acabará por parecerte un lugar cálido, acogedor y hasta imperdible.

Hay museos para todos los gustos, también en Valonia, y para demostrártelo vamos a hablar de cuatro museos muy diferentes y a cada cual más atractivo que el anterior:

La Maison Darcis (o el paraíso del chocolate)

Maison Darcis | Imagen cortesía de Turismo de Valonia

La fama del chocolate belga precede a este museo en el que podrás descubrir cómo, tras el Descubrimiento de América, llegó el cacao a Europa y lo que los europeos hicieron con él; ¿sabías que las primeras tiendas de chocolate tienen poco más de un siglo? Se abrieron a principios del S.XX; y el nombre Darcis ¿te dice algo? Es el embajador por excelencia del chocolate belga y también todo un pionero en lo que los no poco populares macarons belgas se refiere.

El Museo Hergé o el hogar de Tintín, Milú, el capitan Hadock...

Museo Hergé | Imagen cortesía de Turismo de Valonia

Hergé fue uno de los artistas belgas más importantes del S.XX pero debe su fama, más que a cualquier otro trabajo, a su imperdible cómic Las Aventuras de Tintín; en este centro cultural ubicado en Lovaina la Nueva te maravillarás ante las más de 80 plancas originales y 800 fotografías entre otros documentos y objetos relacionados con el mundo del cómic; además también se organizan regularmente exposiciones temporales.

Euro Space Centre, un museo espacial único en Europa

Euro Space Center | Imagen cortesía de Turismo de Valonia

El tercer museo de nuestra lista es tan recomendable para toda la familia como los dos anteriores o incluso más porque ofrece una experiencia inmersiva única: el museo está lleno de actividades relacionadas con los viajes espaciales, hay incluso una simulación en realidad virtual acerca de cómo sería caminar sobre la luna, un Space Rotor que simula la fuerza d ela gravedad en el espacio y una zona que imita el entorno de Marte.

Museo de la fotografía, el favorito de los locos de Instagram

Museo de la Fotografía | Imagen cortesía de Turismo de Valonia

Está en Charleroi y cuenta con una impresionante recopilación de unas 10.000 fotografías; además está ubicado en un antiguo convento carmelita neogótico que, a pesar de haber sido renovado en sus zonas interiores, mantiene gran interés arquitectónico; no sólo podrás disfrutar de la colección permanente del museo que recoge unas 800 fotografías que van desde los pioneros en este arte hasta los creativos fotógrafos contemporáneos sino también de una zona en la que se exponen cámaras antiguas de modo que podrás comprender la evolución de la fotografía desde sus inicios... hasta Instagram.