Minas Gerais o el Bello Horizonte de Brasil

Cuando hablamos de Brasil solemos pensar en Río de Janeiro o Salvador de Bahía, en São Paulo o incluso en Brasilia, también por supuesto en el Amazonas pero pocas veces vamos más allá de ahí y lo cierto es que Brasil da para mucho más porque en Brasil hay estados como Minas Gerais cuya riqueza natural e histórica es sencillamente imperdible. ¿Qué es lo que no puedes perderte de Minas Gerais si te animas visitar el que es el segundo estado más poblado de Brasil? Eso es lo que vamos a contarte a continuación.

Ouro Preto

Ouro Preto | Pixabay

No podríamos empezar por otro lugar ¿por qué? Porque esta localidad es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fue de hecho la primera ciudad brasileña en lograr esta consideración; porque en ella se pueden visitar las antiguas minas de oro de las que se extraía el oro cubierto de óxido allá por del S.XVIII (de ahí el nombre de esta localidad, Oro Negro); por sus impresionantes iglesias barrocas como la de San Francisco de Asís o la de Nuestra Señora del Pilar, cuyo interior está bañado en oro y por sus calles empedradas, su arquitectura colonial, sus museos…

Diamantina

Diamantina | Imagen de Leandro Neumann Ciuffo, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Nuestra segunda recomendación es la ciudad de Diamantina que es también Patrimonio de la Humanidad y que debe su fama tanto a sus casco histórico colonial (con su arquitectura colonial con balcones de hierro forjado, casas coloridas y calles empedradas) como a su música barroca y serenatas nocturnas (literal, hay músicos cantando por las calles y balcones de abril a octubre), además esta localidad es el punto de acceso al Parque Estadual do Biribiri. Si Ouro Preto debe su nombre al oro que se extraía de sus minas, Diamantina se llama así porque en esta localidad lo que se extraía de la tierra eran diamantes.

Belo Horizonte

Belo Horizonte | Pixabay

Hablando de ciudades no puede fatal la que ejerce como capital del estado, Belo Horizonte; es una ciudad moderna y con buena infraestructura turística así que es perfecta para instalar aquí tu cuartel vacacional mientras recorres este estado brasileño (teniendo en cuenta que está a unos 100 kilómetros de Ouro Preto y a unos 300 de Diamantina). ¿Lo que no debes perderte de Belo Horizonte? El Conjunto arquitectónico de la Pampulha (con arquitectura de Oscar Niemeyer, paisajista de Burle Marx y arte de Portinari), el Mercado Central (no dejes de catar el queso minas, el dulce de leche… y la cachaca) y la Plaza de la Libertad, centro cultural de la ciudad.

Capitólio

Lago de Furnas | Pixabay

Para que te hagas una idea de cómo es este entorno natural te bastará saber que es popularmente conocido como el Caribe de Minas… Está a unos 280 kilómetros de Belo Horizonte y aquí descubrirás el Lago de Furnas, un lago en el que podrás disfrutar de paseos en lancha, también hay espectaculares cascadas que caen directamente al lago, cañones que recuerdan a los fiordos y rutas de senderismo que llevan hasta miradores con vistas de las que cortan la respiración. Si buscas aventura, paisajes naturales y también descansar… no te lo puedes perder.

Parque Nacional de la Serra do Cipó

Parque Nacional de la Sierra del Cipó | Imagen de Danteacherbrazil, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

A este parque no le falta de nada: senderos, ríos, cascadas y una gran biodiversidad. Todo ello lo convierte en un destino perfecto para la práctica del trekking, el ciclismo e incluso la escalada; si lo que buscas es disfrutar de la naturaleza estando en constante contacto con ella, este lugar te encantará. Está en plena Serra do Espinhaço y se accede a él en Portaria Areias (a unos 100 kilómetros de Belo Horizonte), el acceso es gratuito pero no olvides reservar con antelación porque hay límite diario de visitantes.

Carrancas

Carrancas | Imagen de Paulo JC Nogueira, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Si buscas agua este es tu destino natural de ensueño, no en vano es popularmente conocido como la tierra de las mil cascadas. Es un destino ideal para los amantes del ecoturismo y de los baños en pozas naturales. Carrancas está a unos 290 kilómetros de Belo Horizonte pero está integrado en la histórica Estrada Real de la que te hablaremos a continuación.

Ruta del Queso

Pan de queso | Pixabay

Te hemos recomendado tres ciudades y tres entornos naturales… cerramos nuestra ruta por Minas Gerais con una ruta gastronómica, la ruta del queso; se trata de una ruta que recorre la Estrada Real, un antigua ruta colonial que cruza ciudades y paisajes de una belleza notable y donde podrás disfrutar de los quesos con denominación de origen local como el Queijo Canastra y Serro.