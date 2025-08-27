La costa de Maine es un destino perfecto para disfrutar del final del verano

Cuando pensamos en viajes de verano a Estados Unidos los primeros destinos que nos vienen a la cabeza son, sin duda, California y Florida, cabe que también pienses en los grandes parques del país pero lo que es casi seguro es que no pensarás en Maine, en cambio la costa de este estado es uno de los destinos predilectos de los habitantes de Nueva Inglaterra, tanto es así que en julio y en agosto esta costa está repleta, casi masificada, pero si la visitas ahora, cuando el verano toca a su fin (últimos días de agosto y primeros de septiembre) podrás disfrutar de ella sin esa masificación, todavía con tiempo cálido y descubriendo los primeros colores del otoño en los bosques cercanos a la costa.

Costa de Maine | Pixabay

Lo primero que debes saber de esta costa es que se trata de uno de los tramos de costa más recortados y largos de Estados Unidos, de hecho del primer al último pueblo de esta costa hay solo unos 400 kilómetros pero si la recorremos adentrándonos en todas sus bahías y estuarios, viendo las más de 4.000 islas que la salpican, tendríamos que recorrer más de 5.000 kilómetros.

¿Qué podrás disfrutar y degustar en la costa de Maine?

Costa de Maine | Pixabay

En la costa de Maine se puede disfrutar del kayak y la vela entre la costa continental y las islas cercanas; también es posible avistar ballenas pero solo si optas por una ruta en barco, no desde la misma costa, hay barcos que ofrecen estas excursiones desde muchos de los puertos de Maine (Bar Harbor, Boothbay Harbor y por supuesto Portland); disfrutar de rutas de senderismo es una gran idea, no son pocas las rutas recomendadas pero, sin alejarnos en exceso de la costa, las más recomendadas están en el Parque Nacional de Acadia y son estas tres: Cadillac Mountain (el lugar en el que primero amanece en EEUU, ruta de dificultad moderada), Ocean Path (más fácil que la anterior y famosa por sus vistas sobre las islas y bahías de la costa) y Beehive Trail (sendero más corto que los anteriores pero muy exigente y poco recomendable para quienes sufren de vértigo).

¿Y si hablamos de comer bien? El producto estrella es la langosta y al final del verano abundan los lobster shacks (puestos de langosta) en los que podrás degustarla a placer en toda la costa de Maine pero particularmente en localidades como Rockland y Bar Harbor. Claro que no vas a vivir solo de langostas en tu viaje a la costa de Maine, el final del verano es también tiempo de almejas y vieiras y, ya en tierra, comienza el tiempo de los ricos arándanos silvestres de la zona.

Pueblos pintorescos en la costa de Maine

Maine | Pixabay

Claro que no vas a viajar hasta Maine solo para comer langosta o disfrutar del kayak o la vela, también querrás conocer la zona y el mejor modo de hacerlo es recorrer sus pueblos más pintorescos ¿cuáles son? Kennebunkport es un pueblo de veraneo en toda regla, famoso por sus casas históricas y por sus tiendas y galerías; Camden es popular por su puerto, un puerto en el que verás bonitos veleros; Rockland es el pueblo de la langosta por excelencia, de hecho aquí se celebra el famoso Festival de la Langosta a principios de agosto, así que es perfecto para ir a comer; cerramos nuestra ruta en Portland que no es un pueblo sino una ciudad pero que cuenta con un casco antiguo de lo más pintoresco, con sus cervecerías artesanales y un faro histórico, el Portland Head Light.