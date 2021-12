Nochebuena: estos son los lugares protagonistas de la Navidad para los católicos

Puede que, sin pararte a pensarlo mucho, Jerusalén sea la ciudad que primero te viene al a cabeza pero lo cierto es que esta ciudad, si bien tiene una importante significación para los católicos, no es la protagonista de su Navidad sino más bien de su Semana Santa (de los últimos momentos de Jesús, no tanto de los primeros); podríamos decir que todo empezó en Belén aunque, si nos ceñimos al orden cronológico en realidad fue en Nazaret porque fue allí donde el Arcángel Gabriel se le apareció a la Virgen María.

Imposible hablar de lugares importantes para los católicos en Navidad y no pensar también en el Vaticano porque ese es hoy el lugar esencial de la Iglesia católica, además allí confluye la historia entera de la religión católica: la Roma que persiguió a los cristianos y la casa del Papa, máximo representante de Cristo en la tierra.

Basílica de la Anunciación, Nazaret

La Basílica de la Anunciación que puede visitarse actualmente se construyó en los años 60 del siglo pasado sobre uan iglesia bizantina que perteneció a los cruzados, en su interior está la Gruta de la Anunciación que se cree que es la antigua casa de María y el lugar en el que se le apareció el Arcángel Gabriel, además en esta basílica podrás ver algunos mosaicos que representan las advocaciones marianas, entre ellas algunas españolas como la de La Virgen de Montserrat, la de Guadalupe o la de La Candelaria.

Una curiosidad: para los ortodoxos la Anunciación no tuvo lugar aquí, no porque no crean que aquí estaba la casa de María (hay pocas dudas acerca de que María y José vivían en la que era entonces la pequeña aldea de Nazaret) sino porque creen que sucedió cuando María sacaba agua del un manatial cercano y es precisamente ahí donde los ortodoxos han levantado la Iglesia Ortodoxa Griega de la Anunciación.

Estrella que marca el lugar en el que nació Jesús en Belén | Pixabay

Belén, aquí nació Jesús de Nazaret

Belén es indiscutiblemente el centro neurálgico ya no del catolicismo, del cristianismo entero en Navidad; aquí nació Jesús, en un pesebre ¿dónde exactamente? Responder con certeza a esta pregunta tiene siempre algo de cuestión de fe pero se cree que fue donde se levanta hoy uno de los templos cristianos en uso más antiguos del mundo, la Basílica de la Natividad, también conocida como Portal de Belén; el lugar exacto está marcado con una estrella en el suelo.

Ciudad del Vaticano | Pixabay

Ciudad del Vaticano

La Ciudad del Vaticano, en el corazón de Roma, no es solo un lugar de peregrinación para los católicos sino para todos los amantes del arte: la Basílica de San Pedro, con la Piedad de Miguel Ángel dentro, y los Museos Vaticanos, donde está la Capilla Sixtina además de otras magníficas obras de artistas del Renacimiento, son razones más que suficientes para visitar está icónica ciudad-estado en el corazón de Roma, si además te mueve la fe, te sobran las razones para visitarla.