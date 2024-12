La trágica historia que esconde el Palacio Legislativo situado en Montevideo

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Uruguay, concretamente hasta la ciudad de Montevideo. Allí encontramos un gran número de construcciones y monumentos que, desde luego, no dejan absolutamente indiferente a nadie. Un claro ejemplo lo encontramos en el Palacio Legislativo, que es sede del Poder Legislativo de Uruguay.

En ese mismo lugar se reúne la Asamblea General, formada por la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores. Las obras para hacer efectiva esta construcción comenzaron en 1908. El 25 de agosto de 1925 se inauguró en conmemoración del centenario de la Declaratoria de la Independencia.

El Palacio Legislativo del Uruguay, a través de su historia

Para conocer su origen, debemos viajar hasta el año 1902. Por aquel entonces, se aprobó una ley con la que se llevó a cabo un concurso internacional de proyectos de arquitectura. Y todo con el objetivo de construir una nueva sede para el Poder Legislativo. ¿El motivo? La antigua sede, que era el Cabildo de Montevideo, tenía numerosas insuficiencias. Es importante destacar que las discusiones para llevar a cabo este proyecto comenzaron en 1896.

No fue hasta 1904 cuando se concluyó la presentación de trabajos, siendo un total de 27 los que había sobre la mesa. Entre ellos, se encontraban tres proyectos uruguayos. El jurado dejó claro que ese primer premio no se podía entregar a ninguno de ellos al no cumplir con las condiciones del concurso, pero había dos propuestas que destacaron sobre el resto y que eran verdaderamente interesantes.

Palacio Legislativo de Uruguay | Imagen de Felipe Restrepo Acosta en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Finalmente, tras un amplio periodo de meditación y valoración de ambos proyectos, se optó por entregar el premio al arquitecto Víctor Meano. Por aquel entonces era uno de los más reconocidos del continente. Es más, en esos momentos, se encontraba construyendo nada más y nada menos que el Palacio del Congreso de la Nación Argentina situado en Buenos Aires.

A pesar de todo, ese premio está marcado por la tragedia. Y es que Víctor Meano jamás se enteró de que su proyecto había resultado vencedor puesto que, antes de ser contactado por la Comisión del Palacio Legislativo -que eran los organizadores del concurso-, fue brutalmente asesinado.

En el año 1905, se tomó la decisión de cambiar el emplazamiento original, que era frente a lglesia de la Aguada, por el que ocupa actualmente el Palacio de las Leyes. En 1908, las obras continuaron su curso hasta que, en 1913, se contrató al arquitecto Gaetano Moretti. Fue él quien se encargó de finalizar las obras de esta construcción siguiendo al pie de la letra las ideas compartidas por los legisladores de aquella época.

Palacio Legislativo de Uruguay | Imagen de Felipe Restrepo Acosta en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Como curiosidad, los materiales utilizados para erigir este Palacio Legislativo son de origen nacional. Es más, se abrieron canteras en Lavalleja y Maldonado con el fin de extraer diversos tipos de mármoles para esta construcción. Algo similar ocurrió en Canelones, pero con el objetivo de obtener granito.

No podemos dejar de mencionar que, a pesar de que el Palacio Legislativo situado en Montevideo fue inaugurado formalmente el 25 de agosto de 1925, no fue hasta 1964 cuando se terminaron los amplios trabajos de decoración. En la actualidad, es una de las edificaciones más sorprendentes y significativas que podemos encontrar en la capital de Uruguay.