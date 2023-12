Londres ya está de rebajas

Y es que las rebajas de Londres empiezan con su famoso Boxing Day y continúan en enero ¿qué necesitas saber para disfrutarlas? Realmente saber, lo que se dice saber, necesitas saber poco, sólo que caminarás mucho (así que calza cómodo) y que te sorprenderán las gangas que puedes llegar a encontrar ¿el inconveniente? Salvo que viajar en Navidad suponga para ti un inconveniente… ninguno.

El 26 de diciembre se abre la veda de las rebajas en Londres, un periodo de shopping sin medida que que no terminará hasta bien avanzado el mes de enero, momento en el que llegan las segundas rebajas… Nuestra recomendación es que no esperes tanto, lo mejor para encontrar esas gangas de firma que andas buscando es llegar a Londres antes de que acabe el año pero, si tal cosa se te antoja imposible, no retrases tu viaje mucho más allá de los primeros días de enero ¿ni así llegas a tiempo? Apúntate entonces a las segundas rebajas, que empiezan a mediados de enero, pero hazlo sabiendo que las gangas más jugosas ya se las habrán llevado otros.

Candem | Pixabay

Además de planificar tu viaje (básicamente vuelos y hotel), para disfrutar de las rebajas de Londres es mejor no viajar a ciegas, piensa qué querrías comprar y elige las zonas que vas a recorrer buscando tus particulares chollos: Tottenham Court Road es la zona más recomendada para quienes buscan tecnología, los gadgets del momento están ahí; si eres más de shopping clásico y buscas ropa o complementes en Londres te costará elegir zona: en Kings Road están las boutiques más vanguardistas, en Bond Street las firmas de alta costura y en Oxford Street y Regent’s Street hay un poco de todo.

¿Más zonas en las que gozar del shopping londinense en rebajas? Covent Garden y Seven Dials, el West End, Westfield, Carnaby y el Soho, New Bond Street, Sloane Street y Knightsbridge, Portobello Road…

Oxford Street | Pixabay

Algunas pistas más: Oxford Street es la calle más larga y con más tiendas para ir de compras en Londres; Regent’s Street por su parte es la calle más popular de Londres para ir de compras y en ella encontrarás no sólo moda sino también la juguetería más grande del mundo (Hamlets); en Carnaby está el gran almacén Liberty y en New Bond Street las tiendas de firma, de Dior a Chanel pasando por Cartier, Luis Vuitton, Gucci…; ¿más alta costura? en Sloane Street (Cavalli, Armani, Ferragamo, Prada, Balenciaga…); si buscas tiendas de segunda mano, no te pierdas Portobello Road (junto a Noting Hill, un barrio tan de película como encantador); Candem y Covent Garden por su parte son barrios para pasearlos (especialmente si vas de compras).