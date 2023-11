Qué hacer en Londres esta Navidad

Londres es una de las capitales preferidas de muchas personas y, si ya de por sí es bonita, en Navidad lo es todavía más. En esta época del año sus calles se llenan de luces y adornos varios y, además, se preparan muchas actividades para que disfruten tanto adultos como niños.

Así, si viajas a Londres esta Navidad debes saber que son muchas las cosas que podrás hacer allí. Para empezar, puedes recorrer las calles de la ciudad y admirar la iluminación colocada especialmente para la ocasión. ¿Dónde encontrarás las mejores decoraciones? En la calle Regent Street, por ejemplo. Se trata de una de las calles comerciales más importantes de la ciudad y también es una de las pioneras en cuanto a iluminación navideña se refiere.

Además, también lucen preciosos otros espacios de Londres, como por ejemplo Oxford Street, Carnaby Street, New Bond Street, Covent Garden to South Bank. Pero en South Bank no solamente podrás contemplar de cerca las luces de Navidad, sino que también podrás detenerte en los puestecitos del mercado navideño que cada año colocan allí por estas fechas.

Londres en Navidad | Pixabay

Si hablamos de mercadillos navideños, tampoco puedes perderte el que hay en The Queen's Walk, el paseo a orillas del Támesis que conecta London Bridge con The Scoop. Ni el que se sitúa en Trafalgar Square, donde además podrás ver el que es el árbol navideño más grande de Navidad y escuchar villancicos cada tarde entonados por un coro.

Por otro lado, debes saber que hasta el primer día de 2024, en Hyde Park se encuentra Winter Wonderland, el que es todo un parque temático navideño. Allí no solamente podrás comprar adornos o caramelos en las casetas de madera de su mercadillo, sino que también podrás ver estatuas de hielo, patinar sobre hielo, asistir a un espectáculo de circo o comer y beber en sus puestecitos, entre otras muchas cosas.

También puedes pasarlo bien haciendo patinaje sobre hielo en la pista Skate West End, abierta hasta el día 1 de enero en Hannover Square. Pero esta y la de Hyde Park no son las únicas en las que podrás disfrutar este fantástico deporte de invierno, sino que hasta el 14 de enero también estará instalada una pista en el palacete neoclásico Somerset House.

Plaza de St James. Londres | Pixabay

Además de todo esto, puedes acercarte hasta Leicester Square, donde además de pasear por las casetas del mercadillo navideño que colocan allí, podrás disfrutar de toda una fiesta en la que reina el ambiente festivo y suenan villancicos. También en este lugar podrás disfrutar de espectáculos de circo y de teatro.

Para finalizar, y ahora que hablamos de teatro, te diremos que otra actividad que puedes hacer en Londres esta Navidad es acudir a un musical navideño. Hay varios, como el de Frozen o Elf The Musical, por ejemplo.