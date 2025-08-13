DESTINO IDEAL
La región de España que Lonely Planet recomienda visitar en septiembre
La prestigiosa guía Lonely Planet recomienda Cataluña como una de las regiones más atractivas para viajar en septiembre por su clima suave, naturaleza y variedad de paisajes, ideales para quienes buscan una escapada tras el verano.
Publicidad
Aunque agosto suele ser el mes estrella para las vacaciones, septiembre ofrece una alternativa perfecta para explorar nuevos lugares con menos calor y mejores precios. Lonely Planet ha incluido a Cataluña entre las diez mejores regiones del mundo para visitar en ese mes, destacando su riqueza natural y variedad de escenarios.
La comunidad catalana, la más visitada en España en 2024 según el Ministerio de Industria y Turismo, destaca por sus paisajes que van desde los Pirineos hasta el Mediterráneo, con destinos tan conocidos como la Costa Brava y la Costa Dorada, y rincones menos masificados como el Valle de Arán o el Desfiladero de Mont Rebei.
Además, Cataluña fue la primera región en obtener la certificación 'Biosfera Sostenible' apoyada por la UNESCO, lo que subraya su compromiso con la conservación ambiental y la calidad de sus espacios naturales. Entre sus joyas se encuentran el Delta del Ebro, la cuenca del río Noguera Pallaresa y el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, lugares perfectos para los amantes del senderismo, la fotografía y el turismo de naturaleza.
La proximidad de Cataluña a Aragón hace que estos destinos sean una opción accesible para escapadas de fin de semana desde Zaragoza, Huesca o Teruel, invitando a redescubrir la región con un clima más agradable y sin las aglomeraciones típicas del verano.
Si quieres visitar Cataluña en el mes de septiembre, todavía estás a punto de darte un chapuzón. Por eso, te recomendamos ir a la Costa Brava y disfrutar algunas sus calas, como la Cala Canyers, la Cala Sa Tuna, la Cala Sant Roc, la Cala Port D'Esclanyà, la Cala Morisca, la Cala Pola o la Cala S'alguer, entre muchas otras.
Publicidad