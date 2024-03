Islas mediterráneas a visitar en primavera, antes del boom veraniego

El verano nos lleva al Mediterráneo, tanto a la costa continental como a prácticamente todas y cada una de sus incontables islas (incontables, sí, son incontables sólo las griegas…); ahora bien, si más que vivir el verano en una isla mediterránea lo que quieres es descubrir la belleza de las islas del Mediterráneo, tu mejor opción será adelantar tu viaje y llegar a ellas antes del boom veraniego, antes de que lo hagan los miles de turistas con sus miles de maletas, sus cientos de visitas guiadas y sus incontables ganas de convertirse en los reyes de Instagram logrando las mejores instantáneas del verano, dicho de otro modo, viajando a las islas mediterráneas en primavera. ¿Y a qué islas exactamente? Cabe que te preguntes…

Podríamos responderte, sin faltar a la verdad, que a cualquiera de ellas porque el Mediterráneo es precioso en primavera, porque muchas de sus islas florecen, porque la temperatura ya es cálida sin ser tórrida, porque las islas no sufren la masificación a la que sucumben los meses de verano… Pero vamos a mojarnos y recomendarte algunas islas imperdibles en primavera, hemos elegido 6 cómo podíamos haber elegido 60 y hemos escogido estas como podríamos haber escogido otras, ahora bien, estas seis, no lo dudes, son una apuesta segura en primavera.

Menorca | Pixabay

Empezamos por lo más cercano: Menorca ¿por qué Menorca y no cualquier otra de las Islas Baleares? Cualquiera de las islas Baleares es un magnífico destino de primavera y también de verano pero el caso menorquín en verano es más complicado no solo por los vuelos (y sus precios…) sino porque sus pequeñas calas llegan a ser casi inaccesibles durante parte del día por la gran cantidad de turistas que las visitan; en primavera en cambio el turismo no es tan acuciante y la isla luce en todo su esplendor, podrás descubrir sus calas y recorrer sus senderos a placer, disfrutar de su gastronomía…

Sicilia es otra isla mediterránea que en verano se llena y, además, el calor aquí es realmente importante; además se trata de una isla aromática y floral, lo que la convierte en un destino de primavera ideal: días luminosos, el calor justo, menos turistas, rutas ya sean de senderismo o por carretera para conocer la isla metro a metro… y por supuesto el volcán Etna, que siempre está ahí.

Creta | Pixabay

También te proponemos Creta pero en este caso no tanto para que huyas de visitarla en verano sino para que la visites expresamente en primavera ¿por qué? Porque Creta florece en primavera: amapolas, anémonas, orquídeas… de marzo en adelante la floración tiñe la isla de color y la envuelve en deliciosos aromas florales; además Creta en verano es un destino tórrido mientras que en primavera es cálido, hace calor, pero un calor agradable y placentero, no asfixiante.

Capri nos gusta en primavera, es más, la primavera es probablemente la mejor época para visitar Capri: las temperaturas son ideales, los atardeceres inolvidables y la floración tanto en el Valle de Cetrera como en eMonte Solaro es un espectáculo precioso; además las calles de Capri están animadas, que no atestadas de gente, y huelen a jazmines y azahar, a primavera…

Santorini | Pixabay

Y de España e Italia volamos a las islas griegas ¡querríamos visitarlas todas! Pero, claro, no hay quien logre meter en una ruta todas las islas griegas ¿con cuáles nos quedamos para una escapada de primavera? Con Santorini y Mikonos, las elegimos por las razones que, a esta altura del artículo, seguro que imaginas: son dos de las islas más populares de todo el archipiélago griego, en verano se ponen imposibles y hace además un calor de justicia; en primavera en cambio ni hace tanto calor, sin dejar de hacer ya muy buen tiempo, ni hay tanta gente (sin que estén, ni mucho menos, vacías) y eso hace que puedas recorrerlas y disfrutarlas a placer.