Estos son los países más fríos (y espectaculares) del mundo

Aunque normalmente la gente prefiera el calor ya sea para vivir o para pasar sus vacaciones, lo cierto es que en el frío también podemos encontrar la belleza. Ya sea por su situación geográfica como, por supuesto, su historia y cultura, muchos son los rincones del mundo que no debemos pasar por alto.

Así pues, es el momento más que perfecto para realizar un repaso a aquellos países que no solamente son los más fríos de todo el planeta, sino que también son los más espectaculares. Estamos seguros que, de una manera u otra, no te dejarán absolutamente indiferente.

Antártida

No es ningún secreto que es uno de los países más fríos de todo el mundo, pero también es uno de los más remotos. Tienen el récord en cuanto a temperaturas bajas, con un -89,2ºC. Por ese mismo motivo, es lógico que nadie viva allí de manera permanente. Es un invierno constante, pero también un lugar fascinante para miles de curiosos y turistas que deciden acercarse, año tras año, al lugar.

Antártida | Pxhere

Rusia

La temperatura más baja que se ha llegado a registrar en este país es de nada más y nada menos que -72ºC. Lo que es un hecho es que la belleza que presentan los inviernos rusos compensará todo aunque, eso sí, ¡deberás ir preparado para poder hacer frente al frío! El país es inmenso, por lo que debes saber que uno de los rincones más fríos de éste es Verjoyansk, donde se alcanzaron los -69ºC.

Rusia | Imagen de Diego Delso en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Canadá

Este país cuenta con una gran extensión de terreno por lo que, obviamente, hay muchas diferencias de temperatura entre unos rincones y otros. Por lo tanto, si quieres experimentar el frío de verdad deberás ir al norte de Canadá, donde se han llegado a registrar -40ºC. Cabe destacar que si quieres ir mucho más allá, deberás pasarte por Snag, en Yukón. Es el punto más frío de toda Norteamérica, donde han llegado a estar a nada más y nada menos que -63ºC.

Finlandia | Imagen de Diego Delso en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Finlandia

Es el país que más al norte se encuentra de todo el continente europeo y, durante los meses de invierno, está prácticamente todos los días cubierto de nieve. Las temperaturas bajan, especialmente, en dos meses muy concretos: Enero y febrero, hasta los -45ºC. El invierno finlandés es muy especial ya que, entre otras cuestiones, podrás visitar Laponia. ¡Y así ver a Papá Noel!

Islandia | Imagen de Diego Delso en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Islandia

La curiosidad de este país es que, aun en verano, es un país muy frío. Evidentemente no como ocurre en el invierno, ya que alcanza temperaturas que oscilan entre los -20ºC y -30ºC. El día a día no es sencillo, pero sí que puedes disfrutar de rincones idílicos como volcanes, cascadas y glaciares que no te dejarán indiferente. Es un país frío, sí, pero también absolutamente precioso.

Noruega | Imagen de Diego Delso en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Noruega

Este país, en invierno, es un auténtico paraíso para los amantes de la nieve. Las temperaturas son tan bajas que pueden alcanzar, fácilmente, los -40ºC en algunas regiones concretas. Si quieres pasar frío, pero no mucho, las zonas costeras siempre son una buena opción ya que el clima es algo más suave. Eso sí, ve equipado si quieres descubrir esa Noruega invernal que te enamorará para siempre.