Este es el pueblo de Toledo más visitado por los madrileños

En verano son muchas las opciones que se tienen para poder escapar unos días de la rutina y tomarte ese descanso que tanto te mereces. Playas, piscinas, parques de atracciones o acuáticos, etc. España es un país con un gran abanico de opciones para poder viajar y no repetir lugar. Desde las ciudades de interior como Madrid, buscan opciones diversas para pasar las vacaciones. Ya has conocido cuál es la playa más buscada en verano por los que viven en Madrid y ahora vamos a presentar el destino rural por excelencia de miles de madrileños.

Nos referimos a El Casar de Escalona, un pueblo situado en la provincia de Toledo. En verano recibe con los brazos abiertos a alrededor de 5.500 madrileños que deciden pasar sus días de descanso en este pequeño pueblo toledano. Entre los destinos de interior para los lugareños de la comunidad de Madrid, este lugar es el más elegido. Estos datos están basados en el estudio de movilidad de la población a partir de la telefonía móvil que ha llevado a cabo el Instituto Nacional de Estadística (INE) hace 3 años.

La razón puede ser la proximidad de Madrid con este rincón de la España rural. Además, normalmente los que se trasladan lo hacen para alejarse del ruido de la ciudad durante casi todo el verano, pues las familias que se hospedan en el pueblo lo hacen para quedarse durante un largo periodo de tiempo. De hecho, muchas de las personas que viajan hasta el lugar lo hacen porque tienen segundas residencias allí o bien compradas o heredadas de sus familiares más mayores que vivían con anterioridad en El Casar de Escalona.

El objetivo de este destino es cambiar de aires tanto de la ciudad como de las típicas vacaciones de costa de la mayoría de los españoles en esta época. Los turistas del lugar buscan entretenimiento más rural y entornos más tranquilos. Además, las fiestas de pueblo son clave para que los madrileños se decanten por este lugar antes que por cualquier otro. La música, las actividades, las verbenas… Son sin duda uno de los atractivos más eficientes de las vacaciones rurales.

Además, no dudes de que podrás pasar unas tardes de lo más refrescantes en sus lugares más especiales: ríos como el Alberche, piscinas, charcas e incluso campings que de seguro no te dejarán indiferente.

...

Seguro que te interesa...

Los pueblos medievales más bonitos de España