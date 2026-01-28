Castillo de Sofiero: dónde se encuentra y por qué dejó de pertenecer a la monarquía

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a una de las zonas más sorprendentes y con más encanto de Suecia. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Escania. Es más, viajamos hasta el impresionante municipio de Helsingborg para conocer una de las construcciones más significativas del país. Estamos hablando del Castillo de Sofiero.

Esta construcción, entre otras tantas cuestiones, tiene como curiosidad que debe su nombre a la reina Sofía de Suecia y Noruega. En la actualidad, funciona principalmente como restaurante y cafetería pero, en diversas ocasiones, también lo hace como galería de arte. El paso del tiempo ha hecho que estemos ante uno de los lugares más visitados de esta zona de Suecia. Y siendo honestos, no es para menos.

El Castillo de Sofiero, a través de su historia

Es importante tener en cuenta que este Castillo fue una de las tantas residencias de la Familia Real de Suecia. Originalmente, fue construido en el año 1864 por los que, por aquel entonces, eran los príncipes Óscar y Sofía. Es importante destacar que esta edificación fue aumentando de tamaño cuando, con posterioridad, se convirtieron en Reyes.

Años después, concretamente en 1905, este Castillo de Sofiero fue otorgado por Óscar II a su nieto el príncipe Gustavo Adolfo, futuro Gustavo VI Adolfo de Suecia, y a su mujer Margarita de Connaught como regalo de bodas. Por lo tanto, esto hizo posible que esta construcción sirviese como residencia oficial de verano del Rey Gustavo VI Adolfo hasta su muerte, que se produjo en 1973. Cabe destacar que, en su testamento, el monarca decidió donar este castillo al municipio de Helsingborg. Fue entonces cuando este Castillo dejó de pertenecer a la monarquía sueca.

Sea como sea, hay que tener en cuenta que esta impresionante construcción cuenta con unas magníficas dimensiones pero, a su vez, también unas zonas arboladas y unos extensos jardines gracias a la iniciativa que tuvo la princesa Margarita. Es importante destacar la amplia colección de plantas locales y exóticas, especialmente la de Rhododendron, que fueron cultivadas por el propio Rey Gustavo VI Adolfo.

Castillo de Sofiero | Imagen de Maria Eklind, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Todo ello mientras hay que hacer hincapié en la pequeña pero interesantísima colección de arte moderno que podemos encontrar en el interior de este Castillo de Sofiero. No podemos dejar de mencionar que, en numerosas ocasiones, las zonas de césped son utilizadas para la realización de conciertos al aire libre, no solamente de estrellas de la industria musical sueca, sino también de muchas de carácter internacional.

Lo cierto es que, desde que dejó de formar parte de la monarquía sueca, este Castillo de Sofiero se ha convertido en una de las construcciones más sorprendentes y singulares de la zona de Escania, concretamente del municipio de Helsingborg. Por lo tanto, si estás pensando en poner rumbo a esta zona del país, no dejes pasar la oportunidad de acercarte hasta este lugar para dejarte sorprender por esta impresionante y espectacular construcción. ¡No te dejará indiferente!