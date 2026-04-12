Estas son las catedrales más modernas del mundo

Cuando pensamos en grandes catedrales pensamos en el románico y el gótico y en edificios centenarios como la Catedral de Santiago, la de Burgos, o la de Colonia entre otras grandes catedrales históricas pero lo cierto es que en épocas más cercanas a nosotros se han seguido levantando grandes catedrales que son hijas no solo de la fe que profesan sino también de la arquitectura moderna y contemporánea ¿sabes cuáles son y dónde están algunas de las catedrales más modernas del mundo? A continuación te hablamos de cuatro de ellas anticipándote que vas a echar de menos una…

¿Estás pensando ya en la Sagrada Familia de Barcelona? Imposible no hacerlo porque se trata de un edificio religioso que rompe con todos los cánones establecidos en cuando a la arquitectura religiosa se refiere pero lo cierto es que se trata de una basílica, no de una catedral por lo que no puede formar parte de nuestra selección como sí hacen estas cuatro:

Catedral Metropolitana de Brasilia

Interior de la Catedral de Brasilia | Pixabay

La Catedral Metropolitana de Brasilia es moderna a rabiar, diferente, rompedora… y es que su arquitecto es uno de los más reputados de la arquitectura contemporánea, Oscar Niemeyer; fue consagrada en 1970 y sorprende por su estructura, que está formada por 16 columnas curvas de hormigón que parecen unas manos abiertas hacia el cielo; además gran parte de esta catedral está bajo el suelo lo que hace que se acceda a ella por un túnel oscuro que desemboca en un interior luminoso que mira al cielo, un interior que debe su luminosidad no solo a su estructura sino también a sus enormes vidrieras azules.

Catedral de Santa Maria de Tokio

Catedral de Santa María, Tokio | Imagen de Morio, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

La catedral de Santa Maria de Tokio, terminada en 1964, es como la Metropolitana de Brasilia una catedral diseñada por un arquitecto de renombre en la arquitectura contemporánea, Kenzo Tange; se trata de una de las catedrales más modernas y elegantes no solo de Japón sino de todo el continente asiático; su planta, vista desde arriba, forma una cruz, su interior es minimalista y muy luminoso pero lo más sorprendente, lo que le da un aspecto más futurista, es el acero inoxidable que reviste su estructura.

Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles

Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles | Imagen de Los Angeles, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Más moderna que las dos anteriores pero como ellas con un diseño firmado por un arquitecto de renombre, la catedral de Nuestra Señora de los Ángeles fue diseñada por Rafael Moneo; se construyó tras el terremoto que dañó la antigua catedral y fue inaugurada ya en el S.XXI, en 2002; sorprende por sus volúmenes geométricos, muros de piedra y luz natural, además esta catedral tiene uno de los órganos más grandes de toda Norteamérica.

Catedral de Liverpool

Catedral de Liverpool | Pixabay

La catedral de Liverpool, popularmente conocida como Paddy’s Wigwam por su forma cónica, fue inaugurada en 1967 y su sorprendente diseño circular tenía un sentido religioso: quería simbolizar una iglesia más abierta y comunitaria tras el Concilio Vaticano II. Pero lo más llamativo de esta catedral no es su estructura circular, siendo no poco sorprendente, sino su interior, un interior protagonizado por un espectacular lucernario central con vidrieras que permiten que esta catedral tenga una iluminación natural especialmente colorida y bella.