El mapa con las playas con más medusas de España que puedes ver en tiempo real

El verano ya está aquí y son muchas las personas que aprovechan para irse a la playa, y no solo es importante saber qué tipo de bandera hay, como verde, amarilla, roja, azul o bandera negra. También es importante saber qué podemos encontrarnos en el mar para no llevarnos sorpresas.

Es habitual que puedas encontrarte, por ejemplo, alguna medusa en la playa. Es por eso que en Viajestic hemos querido compartir este mapa de Medusapp, donde puedes ver en tiempo real si hay avistamientos o no. Cada avistamiento de medusas u otros objetos es un icono. Y cada vez que alguien informa de "playa libre de medusas" aparece un punto verde.

Aunque por defecto aparece solo la información de los últimos días, dispones de filtros por especies y por fechas para concretar tu búsqueda. Para las medusas, el color de la aureola del icono indica cómo de urticante es su picadura. Las hay no urticantes (blanco), poco urticantes (amarillo), urticantes (naranja) y muy urticantes (rojo).

Por último, si el icono de la medusa lo ves en gris, es que se trata de un avistamiento no certificado. Bien porque no se puede garantizar que la especie retratada sea la que se indica, bien porque no se envió directamente (foto en directo y con las coordenadas GPS), sino a través de la galería y con indicación de ubicación manual.

Además, tu mismo también puedes informar, a través de este mapa (en la aplicación) si hay avistamientos de medusas o la playa está libre. Es decir, cada vez que veas una medusa varada en la playa, o en el mar, y la envías mediante Medusapp, podrá ser vista públicamente en el mapa. Si no hay avistamientos de medusas y la playa está libre, también puedes informar para que el resto de personas puedan disfrutar de una jornada tranquila de playa.