Hungría investiga a Ryanair por presuntas prácticas desleales en la reserva online de billetes

La Oficina de Competencia Económica de Hungría (GVH) ha abierto un procedimiento de supervisión contra la aerolínea Ryanair por sospechas de emplear prácticas comerciales desleales en la venta de billetes a través de su página web. El organismo considera "probable" que la compañía irlandesa esté induciendo a error a los consumidores y aplicando "presión psicológica" para que opten por paquetes de servicios más costosos.

Según el comunicado emitido por la GVH, la investigación no implica necesariamente que se haya producido una infracción, sino que busca esclarecer los hechos y verificar la existencia de posibles irregularidades.

El regulador húngaro sospecha que Ryanair no informa de forma clara a los usuarios, especialmente cuando se compran billetes de ida y vuelta al mismo tiempo o se reservan vuelos para varios pasajeros. En esos casos, la aerolínea no explicaría adecuadamente que las tarifas de los servicios opcionales y los paquetes 'Regular', 'Plus' y 'FlexiPlus' deben abonarse por separado para cada trayecto y para cada viajero.

La GVH considera que, al presentar estas tarifas en el proceso de reserva, Ryanair podría estar empujando a los consumidores a tomar decisiones que no habrían tomado con una información más transparente. Asimismo, se señala que la web de la aerolínea en su versión húngara recurre a elementos visuales llamativos —como colores, imágenes y textos destacados— para presentar la tarifa 'Regular' como más ventajosa que la 'Basic', cuando en realidad esto no siempre es cierto.

El organismo también alerta de que la tarifa final podría resultar más baja si el consumidor añadiera manualmente los servicios adicionales incluidos en los paquetes superiores, lo que indicaría una estrategia de diseño manipulador por parte de la aerolínea. En particular, se critica la promoción del servicio opcional "Fast Track de seguridad", que según la GVH podría estar limitando de forma significativa la libertad de elección del consumidor, constituyendo una práctica comercial desleal.

El procedimiento tendrá una duración inicial de tres meses, aunque podrá prorrogarse en dos ocasiones por un máximo de dos meses cada una, si se considera justificado. Además, conforme a la legislación vigente, el periodo que transcurre entre la solicitud de información a Ryanair y la entrega de dichos datos no se computará dentro del plazo total de tramitación.