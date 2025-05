Estas son las 4 mezquitas más importantes de Arabia Saudí

Sólo los musulmanes puede acceder a La Meca y hay zonas de la ciudad de Medina que también están cerradas a los no musulmanes pero hay otros lugares sagrados en Arabia Saudí, empezando por algunas de sus mezquitas más notables, que sí admiten las visitas turísticas y ciñen sus restricciones al horario en el que éstas se pueden realizar ¿de qué mezquitas hablamos? De las cuatro más destacadas del país más allá de sus ciudades sagradas:

La Mezquita Flotante de Jeddah

Mezquita Flotante de Yida | Imagen cortesía de Turismo de Arabia Saudí

Empezamos nuestro paseo por las cuatro mezquitas más importantes y espectaculares de Arabia Saudí en Jeddah porque su Mezquita Flotante (Mezquita Al Rahma) es todo un espectáculo y, además, no solo permanece abierta durante todo el día (las 24 horas del día) sino que, fuera del horario de oración, permite el acceso a todos los visitantes (tanto musulmanes como no musulmanes); ¿mejor momento del día para visitar esta Mezquita? Al amanecer y al atardecer porque es entonces cuando no solo te maravillarás ante su arquitectura sino también ante su reflejo en el agua sobre la que parece flotar.

Parece flotar… porque en realidad se sostiene sobre una estructura de pilotes de hormigón blanco, lo que no solo no le resta espectacularidad sino que la convierte en la primera mezquita del mundo construida sobre el agua; se trata de una mezquita de mármol blanco en cuyo interior hay una gran cúpula turquesa decorada con más de 50 vidrieras y versos del Corán; el mihrab está decorado con azulejos y motivos arabescos y también con vidrieras. El estilo arquitectónico y decorativo de esta mezquita es clásico pero cuenta con elementos modernos especialmente en lo que se refiere a su iluminación y a sus equipos de sonido.

La Gran Mezquita de Riad

La Gran Mezquita Al Rajhi de Riad | Imagen cortesía de Turismo de Arabia Saudí

La monumental Mezquita Al Rajhi es la más grande de Riad y es una de las instituciones islámicas más importantes de la capital de Arabia y es que no solo cuenta con sus zonas habilitadas para el rezo para hombres y para mujeres sino también con dos bibliotecas y un centro educativo; además la oración de los viernes se traduce a 7 idiomas. ¿La mala noticia? Que no podemos ver su interior porque esta Gran Mezquita prohibe el paso a los no musulmanes, ahora bien, lo que sí podemos hacer es disfrutar de su espectacular arquitectura exterior, que deslumbra especialmente cuando cae la noche y se enciende la iluminación exterior del edificio.

La Mezquita de Hail

Mezquita Al Rajhi de Hail | Imagen cortesía de Turismo de Arabia Saudí

La Mezquita Al Rajhi está a las afueras de Hail y resulta especialmente llamativa por los cuatro minaretes estrechos y altos (de 80 metros de altura) que la coronan; llaman la atención también las 50 cúpulas rojas que completan su diseño y también las lámparas colgantes de su interior porque están entre las más grandes del mundo; como sucede en la Gran Mezquita de Riad, la oración de los viernes se traduce a varios idiomas.

La Mezquita Jawatha de Al Ahsa

Mezquita Jawatha de Al Ahsa | Imagen cortesía de Turismo de Arabia Saudí

Terminamos nuestra ruta por las 4 mezquitas más notables de Arabia Saudí en la más antigua, en la Mezquita Jawatha de Al Ahsa porque además, como sucede en la Mezquita Flotante de Yida, el acceso a esta mezquita está permitido a todos los visitantes respetando el horario de oración. Esta mezquita se construyó hace unos 1.400 años, en los primeros tiempos del Islam, y es una de las más antiguas que todavía se conservan; sus muros son de adobe y está rodeada de torres bajas con almenas redondeadas que le dan aspecto más de fortaleza que de lugar de oración; ha sido restaurada recientemente respetando religiosamente su estructura y materiales originales.