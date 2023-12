Estos son los imperdibles de Arabia Saudí

Hay lugares que no hay viajero que no tenga marcados en su particular mapa del mundo como destinos obligados pero hay otros que suelen escapar a esa consideración… y no por ello son menos recomendables, hablamos de lugares como Arabia Saudí, un reino con mucha magia y muchos secretos por descubrir.

¿Qué no puedes perderte de Arabia Saudí? Comenzamos nuestro viaje recorriendo la frontera oeste del país, de AlUla a Asir pasando por Yeda, La Meca y Taif, para viajar después en su interior, donde está la capital (Riad) y llegar a Damman y Alhsa en la frontera este.

Hegra Tomb | Imagen cortesía de Turismo de Arabia Saudí

AlUla (Patrimonio de la Humanidad)

AlUla está en la región noroccidental de Arabia Saudí fue la primera localización del país en ser reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; en este imponente lugar confluyen una naturaleza brutal (desértica en su mayor parte y con un famoso oasis) pero también guarda tesoros históricos como las tumbas nabateas de Hegra, con más de 7.000 años de antigüedad, o Maraya, una espectacular construcción que cuenta con salas de exposiciones y conciertos.

Yeda | Imagen cortesía de Turismo de Arabia Saudí

Provincia de La Meca

Al sur de AlUla y al oeste del país está la provincia de La Meca en la que cabe destacar dos enclaves: la ciudad de Yeda, a orillas del Mar Rojo y famosa por su muralla de 8 puertas que es de hecho Patrimonio de la Humanidad (una curiosidad de Yeda ¿sabías que en su paseo marítimo hay una escultura de Joan Miró); y la ciudad de Tarif, que pasa por ser uno de los secretos mejor guardados de Arabia Saudí y está considerada la capital de verano del país, es un destino muy recomendable para los amantes del turismo activo.

Rijal Almaa. Asir | Imagen cortesía de Turismo de Arabia Saudí

Asir

Está al suroeste del país y es una de las zonas más bellas y vírgenes de toda Arabia Saudí; en esta zona está el pico más alto del país, Jabal Sawda, y el popular pueblo Rijal Almaa que pasa por ser uno de los pueblos turísticos más bonitos del mundo gracias sus casas y castillos de piedras de colores.

Riad | Imagen cortesía de Turismo de Arabia Saudí

Provincia de Riad

Riad, la capital, es probablemente la ciudad más vibrante del país; como en cualquier gran urbe aquí los amantes del shopping se lo pasarán en grande, también los foodies porque la propuesta gastronómica de Riad es imperdible de sus restaurantes internacionales hasta los de cocina local; además la ciudad tiene también sus particulares imperdibles: el Palacio Masmak, que es hoy un museo, el Museo Nacional Saudita, o el Palacio Histórico de Murabba son algunos de ellos; la también la torre Al Faisaliah, que fue el primer rascacielos del país, y el puente colgante Sky Bridge.

Ya fuera de la ciudad, aunque sin abandonar la provincia de Riad, localizamos Diriyah, una ciudad popular por su arquitectura de adobe y cuyo distrito de At-Turaif es Patrimonio de la Humanidad; los mercados y restaurantes de comida tradicional de Diriyah son también de lo más recomendable de esta provincia.

Damman | Imagen cortesía de Turismo de Arabia Saudí

Dammam y Al Ahsa (provincia oriental)

Damman era un pequeño pueblo pesquero en el Golfo Arábigo… hasta que se convirtió en una de las principales ciudades árabes gracias al descubrimiento del petróleo en la zona allá por los años 30 del siglo pasado; hoy es una de las ciudades más prósperas del país, famosa por sus parques, paseos marítimos y playas de arena, también por su propuesta cultural, deportiva y de ocio; cerca de Ammán está Al Ahsa, un oasis de más de dos millones y medio de palmeras datileras que pasa por se del más grande del mundo, es una visita imperdible no sólo porque es un palmeral de récord sino porque en él descubrirás manantiales de agua fría y caliente y mezquitas históricas.