Doha, Nueva York y Oaxaca, son tres magníficos destinos para viajar en noviembre

Normalmente elegimos la fecha en la que vamos a viajar y después buscamos destino pero hay ocasiones en las que el destino viene primero y la fecha nos viene dada de antemano, un amante del fútbol llevará meses soñando con viajar a Qatar, alguien que disfrute a lo grande de las celebraciones de Halloween habrá deseado en algún momento vivir el Día de los Muertos en Oaxaca y ¿quién querría perderse Nueva York en otoño, casi en invierno, con el Día de Acción de Gracias a las puertas?

Doha

Doha, capital de Qatar, se ha preparado a conciencia para la celebración del Mundial de Fútbol y, aunque no sabemos cómo le sentará a los futbolistas jugar con los niveles de calor y humedad de este país (intuímos que no muy bien...) a quien sí le sentará de lujo vivir el mundial es quienes viajen a Doha sólo a verlos jugar... y conocer de paso un país que se ha posicionado como uno de los grandes destinos del mundo en lo que a viajes de lujo se refiere.

A lo largo de los últimos meses os hemos ido dando pistas para comer barato en Doha o acerca de excursiones disfrutables desde esta ciudad para conocer Qatar pero ahora llega ya el momento de ver el calendario del mundial y organizar viaje ¿quién no querría, especialmente siendo un buen aficionado al fútbol, viajar a Qatar en noviembre y vivir unos días de lujo y verano a destiempo?.

Nueva York

Noviembre es un mes estupendo para visitar Nueva York por varias razones, la primera es que todavía no nieva, las temperaturas son frías pero no congelantes (mínimas por encima de los 5ºC y máximas entorno a los 15ºC) y aunque no será raro que llueva, las precipitaciones este mes no suelen ser demasiado importantes.

¿Lo que no te puedes perder en Nueva York en noviembre? O, dicho de otro modo, lo que te llevará a Nueva York en noviembre: si viajas a principios de mes, el evento más importante será el Maratón de Nueva York (6 de noviembre de 2022), es el mayor maratón del mundo con más de 50.000 corredores; si dejas el viaje para final de mes lo imperdible será el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's pero ten en cuenta que los eventos relacionados con la Navidad empiezan también a ponerse en marcha (la pista de patinaje del Rockefeller Center u otras más pequeñas por ejemplo, en noviembre suelen estar ya operativas, también podrás ya visitar la Winter Village en Bryant Park entre otros mercados navideños y disfrutar del espectáculo de luces del Jardín Botánico de Brooklyn).

Oaxaca

México entero es un magnífico destino para estrenar noviembre porque todo el país celebra el Día de los Muertos pero son especialmente famosas las celebraciones de Oaxaca; no hay vivienda en Oaxaca que no monte su propio altar de muertos en la mesa no faltan las comidas favoritas de los muertos que se recuerdan ese día, es más, hay incluso concursos de altares de muertos...

Los altares y las ricas viandas, así como los pétalos de flores a las puertas de la casa y las velas en las tumbas, son el modo de los vivos de recibir a los muertos e indicarles el camino en el único día del año en el que los del más allá visitan a los del más acá; hay comparsas callejeras que anuncian la llegada de los muertos y el ambiente ese día es festivo, con música y en las calles y comida en los altares.

