Esto es lo que debes saber si vas a viajar al Mundial de Qatar

El Mundial de Fútbol ha conseguido que miremos a Qatar no sólo como un destino exótico y de lujo sino también como un destino muy apetecible, casi obligado, para los amantes del deporte rey, el fútbol pero cabe que, al tratarse de un país tan diferente al mundo occidental en que vivimos, tengas dudas e incluso temores a la hora de organizar tu viaje. Si es así, sigue leyendo porque vamos a resolverte algunas dudas, borrarte algunos miedos... y tal vez cuando termines de leer esta noticia estés ya buscando vuelos al mejor aeropuerto del mundo (que es el de Doha).

Empezamos por ahí, por el aeropuerto en el que aterrizarás que es el Aeropuerto Internacional de Hamad (HIA), está en Doha y es el mejor aeropuerto del mundo gracias asus zonas de compras, resturantes, salas BIP, hoteles, gimnasios, piscinas...

¿Te preocupa el asunto de la comunicación? Olvídalo porque si bien en Qatar se habla árabe, no hace falta que lo domines, ni tan siquiera que lo conozcas, no tendrás ningún problema para comunicarte en inglés y no sólo eso, no te resultará nada complicado encontrar guías turísticos hispanohablantes.

Qatar | Imagen cortesía de Turismo de Qatar

¿Te preocupa la seguridad? Eso es que todavía no sabes que Qatar está considerado como uno de los países más seguros del mundo por su baja tasa de criminalidad; si añadimos a este dato el de la fama de país hospitalario seguro que dudas menos a la hora de decidir plantarte en Qatar a disfrutar del Mundial de Fútbol.

Más cosas que debes saber: que la moneda de curso legal en el país es el riyal qatarí que equivale a 0,27 euros aunque no cambies moneda a lo loco, el pago con tarjeta está bastante extendido en el país; tampoco debe preocuparte el transporte porque en Doha las distancias son cortas y la ciudad dispone además de un sistema de metro (también, por supuesto, de autobuses, taxis e incluso Uber).

Qatar | Imagen cortesía de Turismo de Qatar

Una última cosa: ahora que hablamos y sufrimos un día sí y dos también olas de calor ¿te preocupa la temperatura en Qatar? Es verdad que se trata de un país cálido que cuenta con solo dos estaciones, invierno y verano, un invierno con una temperatura media que ronda los diecisite grados y un verano en el que esa temperatura media supera los 35 grados; seguro que ahora comprendes perfectamente por qué se recomienda viajar a Qatar entre noviembre y abril y por qué el Mundial no se celebra en verano sino en los meses de noviembre y diciembre.

