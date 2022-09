Estos son los 10 rascacielos más espectaculares de Doha

El skyline de la ciudad de Doha, capital de Qatar, se ha ido transformando a gran velocidad gracias a los diferentes rascacielos que se han construido en los últimos años, algunos son de construcción tan reciente que todavía no están terminados o al menos todavía no han abierto sus puertas pero sus estructuras están ahí, haciendo inconfundible Doha por su fisonomía. Pero ¿cuáles son los rascacielos más espectaculares de la ciudad? ¿cuáles, por su diseño, sorprenden y atraen la atención de quienes visitan la ciudad? A continuación repasamos los diez que se te quedarán grabados en la retina si visitas Doha ya sea a cuenta del mundial de Qatar o porque eres un amante de la arquitectura o de los destinos de lujo o por la razón que fuera.

Raffles Doha and Fairmont Doha

Es uno de los que todavía está pendiente de apertura y es el que abre nuestra lista porque su diseño es realmente espectacular; estos dos hoteles (el Raffles Doha y el Fairmont Doha) ocupan dos torres entrelazadas, tienen nada menos que 40 plantas y su estructura forma una cimitarra, emblema nacional de Qatar.

The Torch Doha | Imagen cortesía de Turismo de Qatar

The Torch Doha

Si la cimitarra es sorprendente y hace ese rascacielos uno de los más espectaculares del mundo, no menos llamativo resulta The Torch Doha o, como se le conoce popularmente, Aspire Tower, un rascacielos que con sus 300 metros de altura es el más alto de Qatar. Tiene 51 plantas y no es eso lo más sorprendente sino su colosal forma de antorcha ¿por qué esa forma? Porque en 2006 albergó los Juegos Asiáticos.

Rosewood Doha | Imagen cortesía de Turismo de Qatar

Rosewood Doha

Esta torre también es novísima, tanto que todavía está pendiente de apertura; el hotel Rosewood que aloja no será inaugurado hasta el año próximo pero las dos torres adyacentes y de fachadas blancas perforadas que se inspiran en el coral que lo acogerán sorprenderán a los visitantes mucho antes.

Doha Tower | Imagen cortesía de Turismo de Qatar

Doha Tower

La Torre de Doha, también conocida como Burj Doha, es uno de los rascacielos más representativos de la ciudad, durante el día deslumbra por su cúpula plateada y al caer la noche son las luces doradas con las que se ilumina las que atraen la atención de los visitantes. Tiene 46 plantas y se ilumina gracias a 3625 luminarias LED hechas a medida. El arquitecto francés Jean Nouvel es el responsable de su espectacular diseño.

Al Mana Tower | Imagen cortesía de Turismo de Qatar

Al Mana Tower

Todavía sin fecha de apertura, la Torre Al Mana parece, por su diseño, que desafía a la gravedad, está todavía en obras y para cuando esté terminado contará con la nada desdeñable cifra de 57 plantas.

Palm Towers | Imagen cortesía de Turismo de Qatar

Palm Towers

La palmera no es una inspiración elegida al azar, en la cultura árabe representa la paz y la prosperidad; estas torres lucen estructuras hexagonales angulares que imitan el tronco de una palmera y evocan así un oasis urbano en la ciudad.

Qatar Navigation Tower | Imagen cortesía de Turismo de Qatar

Qatar Navigation Tower

Es un rascacielos de 53 plantas que enamora a los amantes de la navegación porque funciona como un reloj de sol; ¿cómo lo hace? Gracias a que cuenta con dos paneles estrechos orientados al este y al oeste, en línea con la salida y la puesta del sol, y otros dos paneles más grandes y curvos orientados al norte y al sur; entre los cuatro conforman una brújula de navegación.

Tornado Tower | Imagen cortesía de Turismo de Qatar

Tornado Tower

De nuevo la inspiración natural toma forma en un rascacielos en Doha, la Torre Tornado evoca la forma de un tornado en el desierto y lo hace gracias a una escultura de luz cinética realizada por Thomas Emde. Esa escultura de luz produce más de 35.000 variadciones de patrones de iluminación que maravillan a quienes ven esta torre por la noche.

World Trade Center Doha | Imagen cortesía de Turismo de Qatar

World Trade Center Doha

Es un rascacielos de 51 plantas con uan esfera en su base u n disco circular en su parte superior; cuando ese disco de la parte superior enciende sus luces LED al caer la noche hacen que la torre parezca una nave espacial.

Al Bidda Tower | Imagen cortesía de Turismo de Qatar

Al Bidda Tower

Como Tornado Tower, Al Bidda Tower también inspira su diseño en los tornados; tiene 43 plantas y adorna su exterior con paneles espejados que reflejan la luz del sol durante el día y se iluminan con una estructura de luces durante la noche.

...

También te puede interesar...

Los 10 rascacielos más populares del mundo según Instagram