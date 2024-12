Dubái en 4 días: todo lo que tienes que hacer al visitar la ciudad del progreso y el lujo

Dubái, con su mezcla de modernidad deslumbrante y tradición, es uno de los destinos más fascinantes y exóticos del mundo.

La ciudad se ha convertido en un emblema del lujo, el progreso tecnológico y la innovación arquitectónica. Desde su impactante skyline hasta los mercados tradicionales, Dubái ofrece una experiencia inigualable para quienes buscan una experiencia diferente.

Después de nuestro viaje con Visit Dubai, te dejamos este completo itinerario de cuatro días donde puedes descubrir lo mejor que esta "Perla del Golfo" Pérsico tiene para ofrecer.

Día 1: Relajación y tradición

Comienza tu aventura en el Talise Ottoman Spa, donde podrás disfrutar de lujo y relajación sin igual. Este spa ofrece masajes rejuvenecedores y una experiencia única de hammam tradicional, ideal para liberar el estrés y sumergirte en la opulencia. No te olvides de probar sus saunas y su curiosa habitación con nieve.

Uno de los spas más lujosos del mundo | Talise Ottoman Spa

Por la tarde, explora el Dubái más auténtico en Old Town. Pasea por el mercado de especias, un festín para los sentidos con sus aromas y colores, y recorre el famoso zoco del oro, donde el arte del regateo está a la orden del día. Asegúrate de llegar en barco por Dubai Creek, la ría natural que separa Dubái, en un trayecto que evoca la historia marinera de la ciudad y ofrece vistas pintorescas.

Mercado de especias de Dubái | Viajestic

Día 2: Innovación y esplendor

La forma única del Museo del Futuro desde el exterior | Visit Dubai

Dedica la mañana al Museo del Futuro, una obra maestra arquitectónica y tecnológica. Creado bajo la visión del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, este museo explora el impacto de la inteligencia artificial, la robótica y la sostenibilidad en la sociedad, mientras se prepara para el futuro. Necesitarás unas 2-3 horas para recorrer todas sus zonas y exposiciones inmersivas.

Salas del Museo del Futuro | Visit Dubai

Luego, dirígete al Dubai Mall, uno de los centros comerciales más grandes y lujosos del mundo. Aquí podrás disfrutar de tiendas de alta gama, restauración y el impresionante Dubai Aquarium and Underwater Zoo. Es uno de los acuarios interiores más grandes del mundo y alberga más de 33.000 animales marinos.

Al caer la noche, en la parte exterior maravíllate con el espectáculo de luces y fuentes frente al Burj Khalifa, un momento que encapsula la magia de Dubái.

Espectáculo de las fuentes de Burj Khalifa | iStock

Día 3: Aventura y maravillas naturales

En este día, es hora de conquistar el Burj Khalifa, emblema de Dubái. Sube al mirador más alto del mundo para disfrutar de vistas panorámicas que te dejarán sin aliento.

Vistas en la cima del Burj Khalifa | Visit Dubai

Por la tarde, aventúrate al desierto Rub al-Khali. Con Platinum Heritage puedes participar en un safari donde podrás observar en su hábitat animales como los Óryx de Arabia y también disfrutarás de la majestuosidad del halcón, emblema nacional de los Emiratos, con una demostración privada. Vive una experiencia única al montar en camello y disfruta de una cena bajo las estrellas, amenizada por espectáculos de baile y fuego. La noche concluye con una demostración astronómica inolvidable.

Día 4: Vistas icónicas y relajación

Termina tu viaje visitando The View, un espectacular mirador de la isla artificial Palm Jumeirah. Contempla y aprende más sobre el diseño impresionante de esta obra de ingeniería que representa una palmera gigante rodeada de aguas cristalinas. Su construcción comenzó en el año 2001 y se usaron unos 100 millones de metros cúbicos de arena y 7 millones de toneladas de roca. Su forma de palmera es tan distintiva que puede ser vista desde el espacio.

Visita a The View at The Palm | Viajestic

Parar cerrar tu viaje en completa armonía, disfruta de los colores del atardecer desde la azotea de uno de sus muchos hoteles de lujo. Si te quedas en el NH Collection Dubai The Palm, su 'infinity pool' tiene unas vistas insuperables.

Así es NH Collection Dubai The Palm | Visit Dubai

Qué comer en Dubái

Dubái es también un paraíso gastronómico para todos los gustos.

Para algo más informal puedes visitar el Time Out Market, en el Dubai Mall, y probar una selección de los mejores platos locales e internacionales.

Comida en Orfali Bros | Viajestic

Si eres más de dejarte sorprender, no te puedes perder la visita a Orfali Bros, un pequeño restaurante con Estrella Michelín y ganador de The World's 50 Best Restaurants en 2023. Vivirás una experiencia culinaria que mezcla sabores de distintas culturas con un toque narrativo, obra de tres talentosos hermanos chefs procedentes de Aleppo, Siria.

Jara by Martín Berasategui | Jara

Y si ya estás echando de menos los toques del mediterráneo, Jara de Martín Berasategui ofrece lo mejor de la cocina española en un elegante restaurante con unas vistas (y azotea) de las que dejan con la boca abierta.

Por último, si buscas algo más tradicional, Al Khayma es ideal para disfrutar de comida emiratí auténtica. Y para quienes deseen explorar más opciones de lujo, Dubái cuenta con innumerables restaurantes de renombre que garantizan una experiencia inolvidable.