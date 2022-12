Destinos a los que irte en enero como viaje de última hora

Nos gusta viajar en cualquier época del año, de eso no cabe duda. Da igual el frío o el calor que haga: Hay diversos lugares que acompañan a las temperaturas o que, incluso, ofrecen un ambiente totalmente diferente al que normalmente tenemos en nuestros respectivos lugares de procedencia. Esto atrae a muchísimos turistas que buscan determinados destinos. Hay diferentes tipos de viajeros, como por ejemplo aquellos amantes de la lluvia que buscan este clima en los lugares más lluviosos del planeta.

Uno de los meses más invernales para viajar es enero y hay muchísimas opciones tanto para aquellos que quieren huir del frío como para aquellos que quieren afrontarlo. Pero si lo que quieres es no estar planeando un viaje desde meses antes, desde la plataforma de viajes Skyscanner se han dado una serie de ideas de destinos que sirven para que aproveches este mes de enero viajando sin haber organizado tu viaje con mucha anterioridad. ¡Coge ideas y no te quedes sin ese retiro que tanto te mereces!

1. Tailandia

Si pensamos en un destino paradisiaco y alejado de la rutina más áspera de la ciudad, el más idílico es Tailandia. Con paraísos como por ejemplo el mar del loto rojo. Mar, monumentos y un clima tropical es lo que más atrae a los turistas del país asiático.

2. España

Vista aérea de La Rambla de Barcelona | iStock

Tanto si eres de fuera como si eres español, viajar por España no requiere de mucha planificación anterior si no quieres. Un ejemplo de estos destinos son Barcelona y Tenerife. En la península puedes vivir la experiencia más magnífica en Barcelona en sus hoteles, divisando su precioso patrimonio o incluso contar con la experiencia de haber podido ver la Sagrada Familia. Pero Tenerife y su Teide no se queda atrás: Sin duda una vivencia inolvidable en las Islas Canarias que podrás planificar de manera fácil y sencilla sabiendo los puntos más importantes del lugar.

3. Argentina

Patagonia Argentina | Pixabay

En América del Sur puedes visitar lugares tan maravillosos como el Obelisco de Argentina. Podrás recorrer parte del país en coche alquilado. Desde planes de mar hasta los más culturales y divertidos. Recuerda que allí hace calor, por lo tanto déjate el abrigo en casa.

4. Reino Unido

Londres. Inglaterra | Pixabay

Concretamente la ciudad de Londres y sus enclaves importantes atraen a millones de turistas al año. Es un destino ideal al que viajar sin necesidad de prepararlo durante meses puesto que no es de los más caros que hay para viajar fuera de España. En parte, esto se debe a la gran oferta de aerolíneas de bajo coste y los bajos precios de hoteles tras las fiestas navideñas. En enero, el frío, la lluvia y los cielos grises son los protagonistas del lugar por lo que si eres un fiel amante de este tipo de escenarios, debes visitarlo.

5. México

Guadalajara. México | Imagen de Fperezgo en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

La web identifica concretamente como un destino ideal sin necesidad de organización previa exhaustiva a la Riviera Maya. Esto se debe, según cuentan, a la aparición de aerolíneas de bajo coste y al bajo coste de los alojamientos tras las vacaciones de Navidad. No dudes en ver cuáles son las opciones de enero y dar envidia a todos tus amigos visitando este paraíso tropical.

6. Estados Unidos

Así es la Navidad en Nueva York | Imagen cortesía de NYC & Company

Nueva York es la ciudad soñada. ¿Alguna vez has conocido a alguien que diga que no quiere ir a la capital? Es imposible puesto que durante el año atrae a millones de viajeros de todo el mundo que buscan vivir la experiencia más americana. Tras las navidades la demanda baja y con ella los precios. Por eso es tan fácil poder viajar a este destino en enero.