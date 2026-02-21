Castillo de Vianden: ¿sabías que llegó a estar en manos del rey Felipe II?

No es ningún secreto que en Luxemburgo podemos encontrar un sinfín de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes y espectaculares. Un claro ejemplo es el Castillo de Vianden, situado en la villa de la que toma el nombre, ubicada al norte de Luxemburgo. Estamos, sin lugar a dudas, ante uno de los castillos más grandes que podemos encontrar al oeste del río Rin. Data del siglo IV y, originalmente, se utilizó como un puesto de avanzada romano.

Castillo de Vianden, a través de su historia

La primera estructura fue construida en el año 275 en un camino de la calzada romana Gran-Remis-Colonia. Entre otras cuestiones, hay que mencionar que fue utilizado como refugio de la ciudad contra los ataques hasta que, en el año 430 o 440, el fuerte fue abandonado. El Castillo de Vianden se erigió en el sitio de este antiguo castellum. Históricamente, el primer conde de Vianden se menciona en 1090.

Con el paso del tiempo, la fortaleza continuó siendo la sede de los condes de Vianden hasta principios del siglo XV. Aproximadamente en el año 1000 se construyó un primer castillo medieval de piedra en la tierra con una torre de vigilancia. Cabe destacar que, en una excavación realizada en 1994, se tuvo la posibilidad de desenterrar la Torre de la Antigüedad tardía del periodo merovingio. Estamos ante la única estructura conocida que existe de este primer castillo medieval.

Aproximadamente en el año 1100, se erigió el primer castillo residencial con un torreón cuadrado, así como habitaciones residenciales, cocina y hasta una capilla. Durante la primera mitad del siglo XII se añadieron una nueva torre residencial aún más grande que la anterior, así como una prestigiosa capilla decagonal mientras se procedía a ampliar el palacio. Hay que destacar que la planta decagonal de la capilla data del año 1170 y, además, se erigió una galería que conectaba el salón con la capilla.

A principios del siglo XIII, se construyó un nuevo palacio de dos plantas de 10 a 13 metros, con una impresionante galería que la conectaba con la capilla. El segundo nivel de esta capilla tuvo cierta influencia del románico. Además, se optó por agregar una planta octogonal para la torre con el fin de completar la fila de estructuras. Estas influencias románicas fueron financiadas por Federico III.

Castillo de Vianden | Imagen de TimeTravelRome, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Es importante destacar que, con estas adiciones, se aprecia a la perfección cómo los condes de Vianden buscaban rivalizar con la Casa de Luxemburgo. Algo que fue mucho más allá con el último gran cambio, que se llevó a cabo a mediados del siglo XIII cuando se adaptó toda la fortaleza para reflejar el gótico. Finalmente, en el año 1621, el Príncipe Mauricio de Orange-Nassau-Vianden construyó la Mansión Nassau con un imponente salón de banquetes y dormitorio renacentistas, en sustitución del ala lateral dañada del torreón del siglo XI.

Durante el siglo XVI, la construcción quedó más o menos abandonada por los condes de Vianden, que habían ganado el título adicional de la Casa de Nassau-Orange después de que Elisabeth, nieta de Enrique II de Vianden, heredase el condado junto con su castillo. Esto hizo posible que comenzase una larga asociación entre Vianden y la Casa de Nassau.

En 1564, el Príncipe Guillermo de Orange, que era conde de Nassau y de Vianden, se interesó principalmente en Vianden, donde construyó el primer alto horno de Luxemburgo. A pesar de todo, se fue en 1566 con la intención de liderar la revuelta holandesa contra el rey Felipe II de España. Como resultado, el monarca español confiscó el castillo y se lo confirió a Peter Ernst von Mansfeld, gobernador de Luxemburgo.

Cuando murió el último descendiente de Vianden, cayó la gran importancia de este castillo, hasta tal punto que llegó a ser utilizado como almacén. En 1820, el rey Guillermo I vendió el castillo a Wenzel Coster, que no tardó en comenzar a demoler el edificio, vendiendo pieza por pieza las tejas del techo, las puertas, las ventanas y hasta los revestimientos de madera. Después de esto, el castillo acabó en ruinas.