Lugares Mágicos de España abre convocatoria para incorporar nuevos enclaves singulares a su red nacional

Lugares Mágicos de España, iniciativa impulsada por el Ecosistema Mágico de España, ha abierto el plazo de candidaturas para incorporar nuevos enclaves a su red nacional de espacios singulares, consolidando así un modelo orientado a reconocer y proyectar aquellos lugares con mayor valor simbólico y patrimonial del territorio.

El proceso, abierto hasta el 29 de mayo, permitirá a instituciones y responsables de espacios presentar su candidatura en el marco de una distinción de carácter honorífico, basada en un sistema de valoración cualitativa y sin coste económico, que atiende al significado, la singularidad y la capacidad de proyección de cada enclave.

Actualmente, la red integra 18 Lugares Mágicos de España, entre los que figuran enclaves como la Cueva de Altamira, la Universidad de Salamanca, el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial o la Basílica de Covadonga. Su incorporación responde a su capacidad para actuar como referentes culturales y como puntos de atracción que generan actividad en su entorno.

Una red que articula patrimonio y territorio

El proyecto configura una red nacional que permite ordenar el papel de estos enclaves dentro del territorio, conectándolos con su entorno y reforzando su capacidad de proyección.

Este enfoque sitúa a los Lugares Mágicos como núcleos estratégicos dentro del modelo del Ecosistema Mágico de España, en el que los grandes hitos patrimoniales funcionan como motores que amplifican la visibilidad y el atractivo de los municipios cercanos.

En la práctica, esta conexión contribuye a estructurar mejor la experiencia del visitante y a distribuir el impacto turístico, favoreciendo un desarrollo más equilibrado y alineado con la identidad de cada territorio.

La apertura de esta convocatoria supone un nuevo avance en la consolidación de la iniciativa, que busca ampliar la red incorporando enclaves con capacidad de generar impacto tanto cultural como económico.

Formar parte de Lugares Mágicos de España implica integrarse en un marco nacional orientado a la conservación, la puesta en valor y la proyección del patrimonio, facilitando su conexión con otros territorios y reforzando su posicionamiento dentro de una red estructurada.