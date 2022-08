Castillo Eggenberg: historia de uno de los palacios más sorprendentes de Austria

Más información 5 castillos austríacos para vivir un viaje histórico

El Castillo Eggenberg se ha convertido en uno de los palacios de estilo gótico más sorprendentes que podemos encontrar en la ciudad de Graz, situada en Austria. Su estado de conservación es verdaderamente envidiable y sus amplios jardines hacen que nuestra visita sea completa y, sobre todo, ¡espectacular!

No es ningún secreto que el Castillo Eggenberg ha pasado a ser, indudablemente, uno de los atractivos culturales más señalados de Austria. Tanto es así que en el año 2010, junto al Casco histórico de Graz, fue reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO.

El Castillo Eggenberg, a través de su historia

Para poder descubrir esta edificación en primera persona, debemos viajar a 3 kilómetros al oeste de la ciudad austriaca de Graz. Se ha ganado a pulso ser uno de los monumentos más visitados de la región, y no solamente por su toque barroco con el que se intentó plasmar la simbología del Universo. Y es que el Parque Natural donde está situado, además de las riquezas que hay en el interior, hace que estemos ante un Castillo verdaderamente fascinante.

Castillo Eggenberg | Imagen de Pedro J Pacheco en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Johann Ulrich von Eggenberg es uno de los personajes clave en la historia de esta edificación. ¿El motivo? Este aristócrata y hombre de confianza de Fernando II fue quien ordenó la construcción a Pietro de Pomis, arquitecto italiano. Uno de los tantos objetivos era encontrar un lugar en el que reflejar los conocimientos, elementos naturales y las fuerzas del Universo.

Algo que podemos apreciar, entre otras cuestiones, que sus esquinas están orientadas en las direcciones del viento. De ahí que el sol recorra todo el edificio a lo largo de las horas, aplicando en la fachada una energía distinta. En los extremos de las cuatro torres quedan representados los cuatro elementos de la Naturaleza.

Como dato curioso, y a rasgos generales, en el diseño del Castillo Eggenberg se quiso seguir un patrón numerológico. Como ejemplo se encuentran las 365 ventanas exteriores (que coincide con los días del año), 31 habitaciones en cada piso (días en el mes) y las 24 salas que hay en el Castillo (horas del día). ¡Nada fue construido por casualidad!

Castillo Eggenberg. Austria | Imagen de Pedro J Pacheco en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Por supuesto, la vinculación con la naturaleza no iba a estar reflejada únicamente en el edificio. Y es que podemos disfrutar del Schlosspark, un espacio verdaderamente fascinante repleto de flores, parajes de ensueño y, cómo no, pequeños pabellones desde los cuales disfrutar de este precioso espacio verde. Si decides visitar el Castillo Eggenberg, no olvides descubrir el Museo de Caza o la Galería de Arte Antiguo que puedes encontrar en los pisos inferiores. ¡Estamos seguros de que también te sorprenderán!

