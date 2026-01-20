Chiayi, el secreto mejor guardado de Taiwán para un turismo pausado entre montañas, té y tradición

Entre montañas cubiertas de nubes, bosques de cipreses, templos centenarios y aromas de té, el condado Chiayi, de Taiwán, aspira a consolidarse en el panorama turístico internacional con una propuesta de viaje lenta e inmersiva, lejos del vértigo característico de las grandes urbes asiáticas.

Ubicado a menos de dos horas de Taipéi en tren de alta velocidad, Chiayi no tiene grandes rascacielos ni avenidas bulliciosas, sino talleres de cerámica, edificios coloniales y comunidades indígenas como los tsou, pueblo de origen austronesio asentado desde hace siglos en la región de Alishan, uno de los grandes atractivos del condado.

Una artesana da forma a piezas de cerámica en Bantaoyao, espacio creado para preservar y transmitir técnicas tradicionales del condado de Chiayi (suroeste de Taiwán), que aspira a consolidarse en el panorama turístico internacional | EFE/ Javier Castro Bugarín

Para Hsu Pei-ling, directora de la Oficina de Cultura y Turismo, lo que hace verdaderamente especial a Chiayi es su capacidad para "ofrecer montañas, bosques, cultura del té y tradiciones vivas en una geografía muy compacta".

"En comparación con el turismo acelerado, Chiayi ofrece una experiencia más lenta, profunda y auténtica. Aquí todavía se puede ver el Taiwán más cotidiano", afirma a EFE sobre esta zona del suroeste de la isla en la que viven poco más de 700.000 personas, alrededor del 3 % de la población taiwanesa.

Cerámica, edificios coloniales y té

Para conocer de primera mano esa oferta cultural, el Gobierno de Chiayi organizó un recorrido para medios de comunicación locales e internacionales, entre ellos EFE, que comenzó por Bantaoyao, espacio creado para preservar y transmitir dos artes tradicionales: la alfarería Koji y el 'jian nian'.

Originaria del sureste de China y arraigada en Taiwán, la cerámica Koji se distingue por su cocción a baja temperatura y esmaltes suaves en tonos terrosos, verdes y azules apagados, mientras que el 'jian nian' consiste en trocear porcelana con alicates y fijarla sobre estuco para crear relieves coloridos de criaturas mitológicas, flores o personajes históricos.

Ambas técnicas se pueden encontrar en numerosos lugares religiosos de Chiayi, entre ellos el Templo Fengtian de Xingang, dedicado a la diosa del mar Mazu y situado a escasos cinco minutos de la casa museo de Lin Kai-tai, un prestigioso médico, poeta y calígrafo que vivió durante el período de ocupación japonesa de Taiwán (1895-1945).

Un maestro del té sirve infusiones de alta montaña de Chiayi, uno de los productos agrícolas más valorados de Taiwán. Entre montañas cubiertas de nubes, bosques de cipreses, templos centenarios y aromas de té, el condado taiwanés de Chiayi aspira a consolidarse en el panorama turístico internacional | EFE/ Javier Castro Bugarín

Esos vestigios coloniales se observan en múltiples edificios del condado, como la antigua estación de radiodifusión de Minxiong, construida en 1938 y empleada por el Ejército nipón para emitir propaganda hacia el sudeste asiático y China continental en la Segunda Guerra Mundial.

Más allá de su historia, Chiayi también es conocida por sus tés de alta montaña, considerados uno de los productos agrícolas más valorados de Taiwán y cultivados principalmente en Alishan, entre los 1.000 y 1.800 metros de altitud.

Alrededor de 10 millones de visitantes

La mezcla de naturaleza, cultura y gastronomía, sin grandes multitudes ni ajetreos, es bien valorada por los turistas que viajan a Chiayi, una región que recibió aproximadamente 10 millones de visitantes en 2024, según cifras oficiales.

Entre el 85 y el 90 % de esos viajeros son domésticos, aunque en los últimos años se ha notado una "rápida recuperación" del turismo extranjero: de enero a septiembre de 2025, los principales mercados internacionales de Chiayi fueron Singapur (15,6 %), Malasia (13,25 %), Estados Unidos (10,48 %) y Hong Kong y Macao (10,4 %).

"Estamos enfocándonos activamente en viajeros del sudeste asiático, especialmente aquellos con fuerte interés en las temporadas florales, en Alishan y en experiencias de té de alta montaña", sostiene Hsu Pei-ling, quien también aprecia un "aumento notable" del mercado tailandés, que creció alrededor del 4,5 % a principios de 2024.

El enfoque actual de las autoridades está pasando de aumentar el número de visitantes a "mejorar la duración de la estancia, la profundidad de la experiencia y la calidad general", garantizando que el desarrollo turístico de Chiayi "coexista en armonía con el medio ambiente y las comunidades locales".

"Nuestro objetivo no es comercializar la cultura, sino diseñar experiencias significativas que permitan a los viajeros comprender las historias locales (...). Muchos comentan que Chiayi les permite ver una cara de Taiwán más cercana a la tierra y a su gente, creando recuerdos que perduran mucho después del viaje", sentencia Hsu.