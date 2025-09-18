Obligatorio para todos los viajeros: El nuevo documento que necesitas si quieres ir a Taiwán a partir del 1 de octubre

Cada vez son más los países que están aumentando los requisitos para poder cruzar sus fronteras y que piden nueva documentación que necesitas antes de viajar, como es el caso de Reino Unido, que el pasado mes de abril comenzó a aplicar el ETA (Autorización Electrónica de Viaje).

Ahora, Taiwán implementará a partir del próximo 1 de octubre un nuevo requisito para todos los viajeros internacionales: completar una Tarjeta de Llegada a Taiwán (TWAC) antes de su llegada.

Esta nueva normativa, con el objetivo de agilizar los trámites de inmigración y mejorar la seguridad fronteriza, eximirá únicamente a los titulares de un Certificado de Residencia para Extranjeros, una Visa de Residente o una Identificación Diplomática.

La Tarjeta de Llegada a Taiwán (TWAC) es un formulario digital que los viajeros deberán completar en línea hasta 72 horas antes de su viaje. El formulario, que es gratuito, solicita datos personales esenciales como el pasaporte, nacionalidad, número de pasaporte, correo electrónico, ocupación, número de teléfono e información sobre el alojamiento en Taiwán. Las autoridades han especificado que la TWAC no requerirá datos financieros ni bancarios.

Se insta a los viajeros a guardar la confirmación del formulario completado para presentarla a los funcionarios de inmigración al llegar. El gobierno de Taiwán ha señalado que este proceso forma parte de sus esfuerzos continuos para modernizar sus procedimientos de inmigración, garantizando una llegada más fluida para los visitantes.

Además, el anuncio coincide con un recordatorio a los viajeros sobre la temporada de tifones en Taiwán, que normalmente transcurre entre mayo y noviembre. Se recomienda a los visitantes que extremen las precauciones y se mantengan informados sobre los pronósticos meteorológicos locales y las alertas de emergencia para evitar interrupciones en el transporte y otros riesgos asociados.