Así es el Pantanal de Brasil, el mejor lugar del mundo para ver jaguares

Puede que seas amante de la naturaleza y los animales y que te guste preparar excursiones y viajes para avistar ejemplares de algunas especies a las que no puedes ver en el día a día. Si el jaguar es uno de los animales que todavía no has tenido el placer de contemplar de cerca, apunta este lugar: el Pantanal. Se trata de un humedal inmenso queabarca parte de Bolivia, Paraguay y Brasil, y es este último tramo el que se considera el mejor lugar del mundo para ver jaguares en libertad.

Para que te ubiques y te hagas una idea mejor del lugar del que hablamos, te diremos que el Pantanal es una llanura inundable enorme, que cambia de manera radical según la estación del año. En la estación seca, se queda sin agua y la fauna se concentra alrededor del terreno, entre ríos y lagunas. Sin embargo, en época de lluvias, grandes extensiones de tierra quedan sumergidas bajo el agua.

Pantanal, en Brasil | Imagen de Filipefrazao, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Así, el ciclo natural de esta zona brasileña favorece que exista una biodiversidad extraordinaria, haciendo de esta región uno de los ecosistemas más ricos del planeta. No obstante, si hay un animal que simboliza el Pantanal es el jaguar. Que sea así no es casualidad: si bien en otros rincones del mundo es difícil verlos, aquí las probabilidades de avistar algún ejemplar son muy altas, especialmente en la zona de Porto Jofre.

Como te habrás podido imaginar, existen excursiones guiadas para conseguir estos avistamientos. Se puede salir a pie, aunque son especialmente famosos los safaris fluviales, en los que pequeñas embarcaciones recorren los ríos en busca de estos felinos. Lo normal es verlos cazar cerca del agua o descansar en las orillas; verlos moverse de forma sigilosa entre la vegetación es fascinante.

Atardecer en el Pantanal, Brasil | Imagen de Antenor Concha, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Además, aunque tu idea sea salir a ver jaguares, quizá tienes la suerte de observar de cerca a algún otro de los muchos animales que conforman la fauna de el Pantanal. Multitud de caimanes, capibaras, nutrias gigantes y aves exóticas tales como guacamayos y tucanes conviven en este rincón del planeta.

Dicho esto, si tu idea es ver jaguares, lo mejor que puedes hacer es acudir en la estación seca, entre junio y octubre, pues es cuando las posibilidades de ver jaguares aumentan y la fauna se encuentra más concentrada. Entre noviembre y marzo, en la estación húmeda, los paisajes son más verdes y bonitos, pero acceder a la zona es más complicado para los excursionistas.