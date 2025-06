Algunos destinos de verano y de escándalo que son poco populares (sin multitudes)

Cuando buscamos viajes de verano es verdad que solemos buscar playas, ríos, lagos, lagunas... lugares refrescantes pero siempre cálidos, ahora bien, del mismo modo que hay quien huye de esa tórrida calidez, también hay quien busca primero huir del mundanal ruido, de las masificaciones, de los destinos más populares; si eres de esos que primero quieren huir de las multitudes y después ya piensan en qué tipo de lugar quiere visitar, estos destinos te interesan:

Cefalonia, en Grecia

Cefalonia | Pixabay

Las islas griegas son, sin duda, uno de los destinos de verano más populares del mundo, ahora bien, no todas las islas griegas son igual de populares o, dicho de otro modo, no todas son Santorini o Mykonos, hay otras como Cefalonia, mucho menos popular, mucho menos masificada pero no por ello menos paradisíaca: sus playas son preciosas, sus pueblos son todos ellos pueblos con mucho encanto. Y qué decir de la gastronomía griega… aquí es tan refrescante y sabrosa como en el resto del país.

Lofoten, en Noruega

Lofoten | Pixabay

Cuando pensamos en los países nórdicos solemos pensar en viajes de invierno, Navidad y nieve o en los fiordos noruegos pero lo cierto es que en verano hay otra opción, las islas Lofoten porque son perfectas para descubrir el sol de media noche, gozar de la naturaleza nórdica y salvaje y de actividades como el turismo fotográfico y el deportivo o de aventura; además aquí sí hay playa… playas de aguas turquesas (y frías, sí, muy frías, tanto que no podrás bañarte en ellas sin un buen traje de neopreno).

Isla Holbox, en México

Isla Holbox | Pixabay

México es un gran destino de verano tanto en su costa caribeña (Cancún, Riviera Maya) como en su costa del Pacífico (Acapulco, Riviera Nayarit) pero hay otros lugares mexicanos menos populares, menos masificados pero que son igualmente destinos de verano y escándalo, entre ellos está la Isla Holbox, un lugar en el que podrás avistar aves exóticas, nadar con tiburones ballena y pasear por sus calles que lo son de arena.

Islas Togian, en Indonesia

Isla Togian | Pixabay

A estas islas de Indonesia no es fácil llegar, tal vez por eso no son un destino masificado, pero lo cierto es que una vez llegas a ellas descubres que el viaje bien merece la pena: las islas Togian son espectaculares por arrecifes de coral salvajes (intactos) y sus playas paradisíacas (vírgenes y prácticamente vacías); son islas de ambiente rústico, natural y auténtico.

Ladakh, en India

Ladakh | Pixabay

Nos vamos al altiplano del Himalaya (uno de los lugares más remotos y mágicos de Asia) porque, si eres de los que busca paz, tranquilidad y meditación no encontrarás un destino mejor: es un lugar espectacular por sus paisajes lunares salpicados con monasterios budistas perfectos para quienes disfrutar del turismo espiritual. No en vano a este rincón indio se le llama ‘el pequeño Tíbet’.

Santo Antao, en Cabo Verde

Santo Antao, Cabo Verde | Imagen de Zinneke, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Aunque Cabo Verde va ganando popularidad como destino turístico pero en particular Santo Antao, una preciosa zona entre montañas volcánicas con terrazas verdes y pueblos remotos, a veces casi aislados; es un lugar todavía virgen para el turismo masivo. Si eres un amante del senderismo este es, sin duda, tu destino, aquí hay rutas de senderismo de nivel mundial ¿las más populares? Ribeira do Paúl (ruta verde y tropical), Cove-Paul (desde el cráter volcánico de Cove hasta el mar), y Ponta do Sol a Cruzinha (caminata por acantilados ¡qué vistas!).

Kisoro, en Uganda

Kisoro | Imagen de Faintsmoke, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

La naturaleza de esta zona es brutal y es que hablamos de un lugar que se utiliza como base para ver gorilas de montaña en el Parque Nacional Mgahinga. ¿Actividades que se pueden disfrutar en Kisoro? Trekking para ver a los gorilas de montaña (rutas guiadas por expertos) para empezar, visitar lugares como los lagos escondidos de Mutanda y Mulehe o gozar de las espectaculares vistas naturales subiendo el Monte Muhabura, el Gahinga o el Sabinyo.