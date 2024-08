Lugares de Madrid que un amante de los libros tiene que visitar

Madrid tiene aire e historia de ciudad libresca empezando por su Barrio de las Letras, que no se llama así por casualidad sino por culpa de los escritores más insignes de nuestra literatura: Cervantes y Lope de Vega, también los eternos rivales Góngora y Quevedo, todos ellos vivieron en esta barrio madrileño haciendo así que el Siglo de Oro español latiese especialmente por sus calles y convirtiéndolo, todavía hoy, en el rincón de Madrid que tienes que pasear si eres un amante de los libros y la literatura, hazlo buscando las señales, a modo de placas, que recuerdan el paso de estos escritores, entre otros, por este barrio madrileño.

Pero no son paseos literarios, y Madrid tiene unos cuantos, lo que queríamos recomendarte hoy sino lugares librescos y libreros de la capital y el primero tenía que ser, por fuerza (y porque es nuestro favorito...), la Cuesta de Moyano.

Cuesta de Moyano

El Barrio de las Letras más que un lugar concreto es un paseo literario, la Cuesta de Moyano en cambió, sin dejar de ser una calle libresca y librera pensada para ser recorrida desde arriba hacia abajo y viceversa, sí es un lugar concreto y literario, una Feria del Libro eterna en la que puedes encontrar las últimas novedades en sus casetas y libros usados, viejos, antiguos, descatalogados, olvidados e inolvidables en las mesas colocadas frente a ellas.

Librería San Ginés | Pxhere

Librería San Ginés

No queremos perdernos aquí haciendo una ruta de librerías pero hay una a la que su fama la precede de tal manera que resulta imposible no mentarla: la librería San Ginés, junto a la famosa chocolatería y muy cerca del epicentro de Madrid, Sol y el kilómetro 0; la librería San Ginés es una de las librerías de viejo de Madrid y una librería viaje en sí misma, no está clara su fecha de fundación pero se sabe que a mediados del S.XVII ya había aquí, en este rincón junto a la calle Arenal, un librero.

Biblioteca Nacional | Imagen de Emilio J. Rodríguez Posada en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 2.0

Biblioteca Nacional

La Biblioteca Nacional es imponente desde fuera y hacia dentro, empezando por el soberbio edificio que ocupa, mandado construir por Isabel II a principios del S.XVIII, y continuando hasta terminar por su fondo bibliográfico, un fondo bibliográfico que incluye, entre otras joyas, la copia más antigua que se conserva del Cantar del Mio Cid y los únicos dibujos de Leonardo Da Vinci que se guardan en España; además, si quiere conocer la historia de esta biblioteca, no tienes más que visitar su planta baja, allí la descubrirás y, si tienes suerte, podrás gozar también de alguna de las exposiciones temporales que suelen organizar.

¿Más lugares libreros en Madrid? Por supuesto que los hay: el Rastro, que se celebra cada domingo, bien pudiera ser uno de ellos y librerías como la Antonio Machado en el Círculo de Bellas Artes o Cervantes y Cía (que evoca en su nombre a la famosa librería parisina Shakespeare & Cia) en la calle Pez, por no hablar de modernos cafés-librería como Tipos Infames o clásicos de siempre como el Café Gijón. Y no podemos despedirnos sin recordar otra biblioteca, una que no está en Madrid capital pero que es tan espectacular que no querrás dejar de visitarla: la Biblioteca del Monasterio del Escorial.