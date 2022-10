Islas Whitsunday, un paraíso al que escapar en otoño e invierno

Bastan tres o cuatro fotos para entender que las islas Whitsunday son lo que popularmente entendemos por un paraíso: aguas color turquesa, playas de arena blanca y naturaleza verde y frondosa, eso además de horas de sol y temperaturas cálidas. ¿El inconveniente? Hay que viajar a nuestras antípodas para disfrutarlas porque las islas Whitsunday, que son unas 70 en total, están integradas en la Gran Barrera de Coral australiana y su Parque Nacional.

Hablando de la Barrera de Coral australiana seguro que te vienen a la cabeza lugares como Cairns o Brisbane, en la costa de Australia pero el primero está a más de 600 kilómetros de las islas Whitsunday y el segundo casi a mil... el aeropuerto internacional más cercano a estas islas es el de Proserpine y Airlie Beach es uno de los puertos costeros más recomendados para llegar a las Whitsunday.

Un destino tan lejano y un viaje tan exigente en lo que a su organización se refiere ¿te desmotiva? Eso es que no te has fijado bien en las fotos de este paraíso terrenal...

Islas Whitsunday | Pixabay

¿El rincón más lujoso y exclusivo de estas paradisíacas islas? Hamilton Island que tiene incluso aeropuerto propio (aunque solo aterrizan en él vuelos nacionales); y ahora que hemos llegado a las Whitsundays ¿qué es lo que no debemos perdernos? Esta es una pregunta la mar de importante porque hablamos de un gran viaje, un viaje muy lejano que difícilmente haremos más de una vez en la vida...

Whitehaven Beach, la imagen más popular de estas islas, es la primera visita imperdible y es que hablamos de una de las playas más bonitas del mundo (sin exagerar...); el Mirador de Hill Inlet es otra de las visitas obligadas porque es el lugar desde el que harás las fotos más bonitas de estas islas (y te convertirás en el rey de instagram y en la envidia de todos tus seguidores), además el mirador de Hill Inlet está muy cerca de Whitehaven Beach.

Islas Whitsunday | Pixabay

La Gran Barrera de Coral es una visita inexcusable si viajas a las islas Whitsunday o si lo haces a Cairns o Brisbane, es el lugar pefecto para bucear y practicar snorkel. Un aviso a navegantes: si quieres maravillarte ante la barrera de coral recuerda que debes ir al arrecife exterior (Outer Reef), no al interior. ¿Más experiencias únicas? Sobrevolar las Whitsunday en hidroavión, avioneta o helicóptero y fotografiar el famoso corazón de coral verde que guardan...

Y si sobrevoalr estas islas es una experiencia deliciosa, no menos encantador resulta navegarlas, recorrer sus costas en un velero; ahora bien, en las islas Whitsundays no todo es playa y mar, los ricos paisajes de algunas de estas islas nos ofrecen la posiblidad de disfrutar de magníficas rutas de senderismo ¿la más recomendada? Passage Peak, en Hamilton Island.

Islas Whitsunday | Pixabay

Este no es un viaje barato porque empieza pagando un vuelo que te hace cruzar el mundo, que la accesibilidad de las Whitsunday no sea cómoda y que sea además, especialmente la isla Hamilton, un destino de turismo de lujo lo hace si cabe más caro pero, a poco espíritu mochilero que conserves, sabrás que siempre hay maneras para reducir los gastos y, además, el mejor disfrute de este paraíso lo compensará todo; si además buscas un gran destino para un gran momento de tu vida (digamos, por ejemplo, tu luna de miel) no tienes excusa...

