Hashima, Pripyat y Port Arthur, tres ciudades fantasma que te aterrará (y atraerá) visitar

Te gusta viajar. Si por ti fuese vivirías con una maleta preparada junto a la puerta para salir volando a la primera oportunidad. Pero, aunque sea así, especialmente si es así, no siempre se te antojan los mismos destinos; cuando el calor aprieta sueñas con las paradisíacas playas del Caribe o las prístinas aguas de destinos cálidos como Tailandia o las Maldivas, en cambio cuando el invierno se pone serio sueñas con Saint Moritz y Courchevel entre otros muchos destinos de montaña y nieve ¿y en pleno otoño? ¿dónde te pide el cuerpo viajar mientras el mundo celebra Halloween en el mundo anglosajón, el Día de los Muertos en el mundo latinoamericano y el Día de Difuntos en tantos otros lugares?

Tal vez te seduzcan los viajes literarios y quieras buscar a Drácula en Transilvania o prefieras volar a Irlanda y descubrir el origen celta y legendario de la tétrica a la par que divertida fiesta de Halloween; si tienes alma de Catrina querrás volar a México y adentrarte en el mundo de Coco y La Llorona; si te acuerdas de los difuntos de otro modo, las visitas a cementerios históricos tal vez te atraigan pero lo que sin duda te tentará, otra cosa es que tengas la valentía de lanzarte a un viaje semejante, son los lugares siniestros y tenebrosos cargados de drama y leyendas como suelen ser siempre las ciudades abandonadas.

Hoy te proponemos tres: Pripyat, la ciudad que el accidente nuclear de Chernobyl desalojó en 48 horas; Hashima, una isla japonesa que pasó de ser un lugar próspero y el de mayor densidad de población de la tierra al más absoluto abandono ; y Port Arthur, un pueblo australiano (de Tasmania concretamente) cuya historia es doblemente terrible.

Pripyat | Pixabay

Pripyat

Para viajar a Pripiat no solo hay que tener alma de aventurero, también ser un poco incauto y en abosoluto sentimental pero visitar una ciudad moderna, con sus edificios, sus parques, sus zonas verdes... y descubrirla abandonada e invadida por el bosque sabiendo que allí se truncaron miles de vidas hay que tener valor, más sabiendo que los niveles de radiación de la zona son incompatibles con la vida humana (no durante un rato, obviamente, sino sería impensable visitar este lugar, aquí te lo contamos).

Hashima | Pixabay

Hashima

Esta isla era tan próspera y pujante gracias a la minería de cabón que llegó a albergar en su día el primer edificio de hormigón de Japón y tamibén el edificio más alto de todo el archipiélago japonés allá por 1917 ¿qué sucedió para que se convirtiera en lugar tétricamente deshabitado? El cierre de la mina en la que trabajaba gran parte de su población; sin la mina ya no había trabajo, las tiendas y otros servicios ya no tenían sentido por no había clientes y por eso en los años 70 Hashima se convirtió en una ciudad abandonada que, si bien muestra un serio deterioro por la acción de los vientos y el salitre, todavía se mantiene en pie, eso sí, hay que tener cuidado porque hay edificios en muy mal estado y también porque resulta como poco impactante descubrir como algunos de sus habitantes se marcharon dejando mucho de sí mismos en sus casas...

Port Arthur | Pixabay

Port Arthur

Decíamos que la historia de Port Arthur es doblemente siniestra y es que este pueblo de Tasmania fue primero un sitio australiano de presidios; estos lugares fueron mandados construir por los británicos en tiempos imperiales en las zonas costeras de Australia y allí fueron trasladados convictos desde Europa; por si este origen no fuera lo suficientemente terrible, en 1996 se produjo un incidente más terrible si cabe, una masacre: Martin Bryant asesinó a 35 personas e hirió a 21 antes de ser detenido por la policía.

Si buscas un destino siniestro y oscuro, de historia terrible e incluso con un halo de leyenda y riesgo seguro que alguno de estos tres te seduce...