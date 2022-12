Las islas de la bahía son las perlas del caribe hondureño

Las de Navidad son las fiestas más especiales del año, tanto es así que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que no dejan indiferente a nadie: hay quien las adora porque disfruta de las reuniones familiares o con amigos, de la belleza de los pueblos y ciudades esplendorosamente iluminados, de la tradición belenística y de los dulces tradicionales de estas fechas… por no hablar de la ilusión de Papá Noel y los Reyes Magos; pero también hay quien las detesta ya sea porque las viven como el día de la marmota, porque no les gusta comprar regalos o porque en ellos pesa más la nostalgia de las Navidades ya pasadas que el goce de las presentes y futuras.

Quienes no disfrutan especialmente de la Navidad suele encontrar en los grandes viajes una estupenda vía de escape incluso aunque viajen a lugares que sí celebran estas fechas porque el cambio de escenario supone para ellos un distanciamiento de lo que detestan de la Navidad a pesar de todo; hay quien elige destinos nevados por aquello de disfrutar del esquí mientras dejan que la Navidad pase pero quienes no se llevan bien con el frío prefieren optar por destinos cálidos y, dado que estamos en una buena época para viajar al Caribe, ¿por qué no elegir las Islas de la Bahía? Son, probablemente uno de los secretos mejor guardados del Caribe y están en Honduras.

Arrecife de Coral | Imagen cortesía de Turismo de Centroamérica

Las Islas de la Bahía cuenta con importantes bancos de coral porque forma parte de la barrera de arrecife Mesoamericana y nos ofrece por tanto sitios de buceo inolvidables en los que habita el 90% de las especies marinas del Caribe como rayas, anguilas , tiburones, delfines…; la isla de Roatán es la mayor del archipiélago y también la más conocida, es famosa por sus espectaculares atardeceres playeros, sus tirolinas para los amantes de los subidones de adrenalina, su amplia oferta de actividades náuticas y, por supuesto, su rica gastronomía local y animada vida nocturna.

Pero además estas islas cuentan con vestigios históricos importantes que se han preservado tanto desde la época de los mayas como de la época colonial española e inglesa y de la piratería tan en boga en aquella época…, de ahí que las islas de la Bahía sean un destino perfecto para todo tipo de viajeros, muy especialmente para los que quieren olvidar la Navidad o pasar por ella de modo casi inadvertido.