Del 2 de febrero al 16 de junio Dublín celebra a Joyce

¿Por qué del 2 de febrero al 16 de junio? Porque el 2 de febrero se celebra el centenario de la publicación del Ulises, además ese mismo día celebraba James Joyce su cumpleaños y porque el 16 de junio celebra Dublín cada año su Bloomsday; entre ambas fechas habrá mucho que ver, vivir y disfrutar en Dublín en recuerdo de la icónica novela de James Joyce pero tanto los primeros días de febrero como los de mediados de junio se nos antojan los mejores momentos para viajar a Dublín si lo que quieres es vivir un viaje literario inolvidable.

Centenario del Ulises de Joyce | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

Parece increíble que una novela tan extensa y compleja como lo es Ulises no narre más que un día, un 16 de junio concretamente, del protagonista en Dublín pero así es y es que esta novela es un alarde de técnicas literarias (el monólogo interior entre ellas) y de riqueza tanto literaria por sus vínculos con la Odisea como lingüística; es verdad que no se trata de una novel fácil de leer porque rompe los esquemas clásicos de la narrativa pero nada resulta tan sugerente como conocer Dublín a través de los ojos de un dublinés ilustre como era James Joyce para después pasearlo... (aquí va el reto: leer a Joyce antes de visitar Dublín... o después para rememorar un viaje inolvidable).

MoLI Museum of Literature | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

¿Lugares a visitar en Dublín entre el 2 de febrero y el 16 de junio? el Museo de la Literatura de Irlanda (MoLI) y su exposición 'Love, says Bloom' en la que conoceremos a Joyce a través de los ojos de su mujer, Nora Barnacle, en la que además sabemos que se inspiró el escritor para crear a su personaje Molly Bloom; se organizarán diferentes eventos y también tours por las casas georgianas y las habitaciones en las que vivió Joyce mientras era estudiante en Dublín. ¿Más lugares? el James Joyce Center, la James Joyce Tower, el Pub Davy Byrnes, el Trinity College y su maravillosa biblioteca y la University College de Dublín donde se celebrará, del 12 al 18 de junio, el 28º Simposio Internacional James Joyce.

Bloomsday | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

El 16 de junio, día en el que transcurre la novela y día en el que Dublín celebra cada año su Bloomsday, será este año, si cabe, más especial que nunca, ese día un gran número de dublineses se visten como personajes de la mítica novela de Joyce y convierten tu viaje literario a Dublín en un viaje en el tiempo que solo aceptarás perderte si antes has podido disfrutar del centenario del Ulises el mismísimo 2 de febrero en la capital de Irlanda.