Los 10 mejores chefs del mundo: sus restaurantes, dónde encontrarlos y cuánto cuesta comer en ellos

Saber quiénes son los mejores chefs del mundo según los propios chefs (son ellos quienes votan en los The Best Chef's Awards) está muy bien pero está todavía mejor saber dónde están sus restaurantes porque, antes de que pongas el grito en cielo quejándote porque estos restaurantes sólo son para ricos, debes saber que muchos de estos chefs no regentan solo un restaurante (normalmente un tres Estrellas Michelin de menú ciertamente caro) sino que cuentan con otros establecimientos que si bien no diremos que sean baratos sí que son... para un capricho o para un regalo. El caso es que para poder plantearte, o no, degustar la cocina de los mejores chef del mundo necesitas saber cuáles son sus restaurantes y dónde están. Eso es lo que te contamos a continuación.

Dabiz Muñoz: DiverXO, StreetXO, GoXO, RavioXO

El mejor chef del mundo nos queda muy cerca, tan cerca que es de Madrid y está en Madrid. Dabiz Muñoz. Seguro que has oído hablar de su restaurante de cabecera, DiverXO y su menú de 365 euros... pero hay otras opciones para descubrir la cocina de este chef de vanguardia al que sus compañeros consideran el mejor del mundo, se trata de StreetXO -cerrado hasta nuevo aviso por cambio de ubicación-, GoXO -el delivery de Dabiz Muñoz- y RavioXO -algo más que un dumpling bar-. Todos en Madrid.

Copenhague. La ciudad de Rene Redzepi | Pixabay

Rene Redzepi: Noma 2.0

Rene Redzepi es el chef que está más cerca de hacer sombra a nuestro Dabiz Muñoz y es que este danés, de padre albanés y madre danesa, no sólo es un chef vanguardista y creativo de primer nivel (formado en El Bulli), sino que ha sabido transformar la cocina nórdica como nadie había hecho nunca antes. ¿Su restaurante? Es el Noma y está en Copenhague. ¿Cuánto cuesta su menú? Supera los 400 euros (sin maridaje...).

Barcelona. La ciudad de Joan Roca | Pixabay

Joan Roca: El Celler de Can Roca y Normal

Joan Roca es también un fijo entre los mejores chefs del mundo y su restaurante de cabecera, El Celler de Can Roca, también está siempre entre los mejores restaruantes del mundo, ahora bien, para probar la cocina de Joan Roca también puedes visitar su restaurante Normal. Comer en El Celler de Can Roca cuesta alrededor de 200 euros (sin maridaje) mientras que hacerlo en Normal será bastante más económico: los entrantes cuestan entre 12 y 23 euros, platos principales entre 21 y 33 euros y postres por 12 euros. Ambos restaurantes están en Barcelona.

Módena. La ciudad de Massimo Bottura | Pixabay

Massimo Bottura: Osteria Francescana, Franceschetta58 y Francescana at Maria Luigia

Massimo Bottura es otro de los chefs que lleva años cómodamente situado entre los mejores del mundo, lo conocimos por su restaurante de cabecera, el tres Estrellas Michelin Osteria Francescana, que está en Módena, pero también podemos degustar su propuesta gastronómica en Franceschetta58 y en el restaurante Francesacana que está en su hotel Maria Luigia. ¿Precios? El menú de la Osteria Francescana cuesta 320 euros (sin maridaje) aunque aquí, cosa que no ocurre en todos los restaurantes de alta cocina, también podrás comer a la carta y ajustar un poco el precio; Franceschetta58 también está en Módena y sirve dos menús degustación por menos de 100 euros (uno por 55 euros y otro por 75), también se puede comer a la carta. Seguimos en Módena y, ya que viajamos, podemos alojarnos en un hotel que es todo él de Massimo Bottura, también su restaurante, claro, hablamos de Francescana a Maria Luigia, un restaurante muy similar y al nivel de la famosa Osteria, de hecho comer aquí cuesta 310 euros (sin maridaje).

Errenteria. La localidad de Andoni Luis Aduriz | Imagen de Oreretako argazkiak en Wikipedia, licencia- CC BY-SA 4.0.jpg

Andoni Luis Aduriz: Mugaritz y Muka

Nos vamos a Rentería, en Guipuzcoa, porque allí tiene Andoni Luis Aduriz su famoso restaurante Mugaritz ¿cuánto cuesta comer en él? 242 euros el menú sin bebidas. Si buscas una experiencia de santo y seña Aduriz pero un poco más ajustada en precio, puedes probar Muka, un restaurante en el que el menú no llega a los 100 euros (maridaje incluido). Muka está en San Sebastián.

Estocolmo. La ciudad de Björn Franztzen | Pixabay

Björn Franztzen: Frantzén, Bobergs Matsal, Brasserie Astoria, Villa Frantzén, Zen y Harrods

Björn Franztzen que pasó de ser un futbolista de élite a ser uno de los mejores chefs del mundo, es hoy al respondable de todo un grupo gastronómico, Franztzen Group, que puedes degustar en diferentes partes del mundo: empezamos por su restaurante de cabecera, el Frantzén, un restaurante con tres Estrellas Michelin en Estocolmo, el precio del menú es de unos 386 euros sin maridaje; Bobergs Matsal también está en Estocolmo y aquí se come a la carta (entrantes alrededor de 20 euros, platos principales entorno a 30 euros y postres alrededor de 10 euros); sin salir de Estocolmo nos vamos a la Brasserie Astoria, un restaurante con plato del día entre semana por menos de 20 euros y brunch los fines de semana por menos de 25 euros; de la mano del bueno de Franztzén nos vamos a Tailandia porque allí está su restaurante Villa Frantzén donde comer te costará algo más de 100 euros; atento a Harrods, en Londres, porque antes de que acabe el año Frantzén inaugurará allí espacio gastronomómico.

Barcelona. La ciudad de Disfrutar | Pixabay

Eduard Xatruch, Oriol Castro y Mateu Casañas: Disfrutar y Compartir

Aquí no hablamos de un chef sino de tres, los tres chefs del galardonado restaurante Disfrutar en Barcelona (Eduard Xatruch, Oriol Castro y Mateu Casañas) ¿cuánto cuesta comer en Disfrutar? El menú degustación, sin bebidas, cuesta 225 euros. También puedes degustar la cocina de este trío de chefs en su restaurante Compartir en Barcelona y en Cadaqués, el precio del menú ronda los 100 euros.

París. La ciudad de Alain Passard | Pixabay

Alain Passard: L'Arpège

Alain Passard salva la honrilla de la cocina francés al mantenerse entre los 10 mejores chefs del mundo ¿su restaurante? Es L'Arpège y está en París. El precio de su menú degustación es de 490 euros aunque también puedes optar por comer o cenar a la carta.

Kobarid. Localidad de Ana Ros | Pixabay

Ana Ros: Hisa Franko

Ana Ros es una chef eslovena a la que conocemos no sólo porque hace ya un tiempo que su nombre suena entre el de los mejores cocineros del mundo sino porque estuvo hace apenas 3 años en Madrid en una colaboración con el NH Eurobuilding; ahora su restaurante Hisa Franko nos pilla un poco más lejos, en Kobarid, Eslovenia. Su menú degustación cuesta 225 euros.

Sao Paulo. La ciudad de Alex Atala | Pixabay

Alex Atala: D.O.M., Dalva e Dito y Bio

Cierra el top 10 de los mejores chefs del mundo un cocinero brasileño de larguísima trayectoria, se trata de Alex Atala; podrás degustar su rica cocina en su restaurante de cabecera, el D.O.M. en Sao Paulo por algo más de 200 euros y también en Dalva e Dito donde pagarás entre 20 y 50 euros por comensal o en Bio, la última inauguración de Alex Atala.

