Los 10 destinos más buscados por los viajeros españoles para las vacaciones de verano

Las vacaciones de verano ya casi están aquí y son miles los viajeros que ya están planeando cuál va a ser su próximo destino. Recientemente te contábamos cuál es la comunidad autónoma con los alquileres vacacionales más baratos de este verano 2023 y ahora queremos informarte de los destinos más buscados.

Para ello, Booking.com ha elaborado un estudio para saber cuáles son los destinos más buscados de los viajeros nacionales e internacionales. Según esta investigación, los destinos de playa siguen siendo los favoritos para los viajeros españoles, al igual que visitar la capital. Benidorm continúa encabezando el ranking y Madrid sube a la 2ª posición con un notable crecimiento en las búsquedas del 64,16%. Le siguen Salou, Málaga y Peñíscola.

Por otro lado, los españoles apuestan este verano 2023 por lugares como Retamar, Guardamar del Segura, Comarruga, Córdoba o A Coruña que incrementan sus búsquedas un 184,63%, 143,6 %, 96,2%, 83,94% y 76,34% respectivamente.

Mujer viajando por Europa | iStock

En cuanto a los lugares internacionales más buscados por la comunidad viajera española, Roma, Londres y París siguen liderando el ranking mientras que Viena, Marrakech y Praga son las ciudades que más han mejorado su posición con un salto de 36, 33 y 30 puestos respectivamente.

Los destinos españoles favoritos de los viajeros internacionales

El encanto de la cultura y los paisajes españoles están presentes en la mente de los viajeros de todo el mundo y muestra de ello es la cantidad de ciudades que aparecen dentro de los lugares más buscados por los viajeros de diferentes países alrededor del globo.

Barcelona sigue posicionada en el top 3 de los destinos más buscados a nivel global por los viajeros internacionales, bajando una posición hasta el 3er puesto en comparación con el año anterior, a pesar de que las búsquedas a este destino han aumentado un 4,72%.

Otros destinos que han mejorado su posición en el ranking, también con un aumento en sus búsquedas, son Benidorm que sube 4 puestos y un 30,07%, Sevilla que escala 10 puestos y un 41,17% y Alicante que también sube 4 puestos y un 23,82% de búsquedas.

Menos afortunados han sido Málaga, Palma de Mallorca, Valencia o Marbella, entre otros que, a pesar de haber visto un crecimiento en su número de búsquedas, no han sido suficientes y han sufrido una bajada en el ranking. Las islas son las más perjudicadas, viendo no solo cómo bajan en el ranking si no que, además, disminuyen las búsquedas de los viajeros internacionales a lugares tan emblemáticos como son Ibiza y San Antonio en Baleares o Adeje en Canarias.

Ciudad de Málaga | Pexels

Los destinos españoles con el mayor crecimiento en número de búsquedas por parte de los viajeros internacionales de China, Taiwán, Japón y Australia han sido Sevilla, Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca. A su vez, los saltos más grandes en el ranking para destinos españoles buscados por extranjeros son para Palma de Mallorca que sube 123 posiciones en el ranking de Australia, Barcelona aumentando 80 posiciones en el ranking japonés, Santa Susana también sube 80 posiciones para los belgas mientras que Madrid y Sevilla adelantan 57 posiciones en la India y Dinamarca respectivamente.

En función del tipo de alojamiento

Los viajeros españoles siguen prefiriendo los hoteles como el tipo de alojamiento estrella para disfrutar de sus vacaciones y en segundo lugar se mantienen los apartamentos. Los campings retoman fuerza este año escalando 3 puestos y, en contrapartida, las villas pasan a ocupar el último lugar del listado descendiendo 2 posiciones.

Las regiones más buscadas a nivel global

España lidera el ranking de las regiones más buscadas a nivel global ocupando la mitad de los puestos, con Andalucía en primera posición, seguida de Cataluña, Islas Baleares y Comunidad Valenciana y, un poco más abajo, en séptimo lugar, se encuentran las Islas Canarias.