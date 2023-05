La semana más barata para viajar de este verano 2023

Ahora que estamos a las puertas del verano ya son muchas las personas que están buscando su próximo destino para estas vacaciones. Los hoteles, los vuelos, el transporte... viajar cada vez es más caro, pero... ¿sabes cuál es la semana más barata para hacerlo de los mes de junio, julio, agosto y septiembre? ¡Te lo contamos!

Skyscanner y OnePoll han elaborado un estudio que tiene la respuesta a esta pregunta. Según el análisis, sólo el 7% de las búsquedas realizadas en la plataforma en España son para la semana más barata de las vacaciones escolares de verano, que es la última semana de agosto o la primera semana de septiembre.

Según el estudio, el 86% de los españoles que están buscando su próximo destino tiene previsto viajar en verano pero un 55% aún no ha reservado sus vacaciones, ¿tu ya lo has hecho? Si no es así, ¡tienes que estar más rápido!

Grupo de jóvenes haciendo barbacoa en la playa | iStock

Además, el informe también desvela que más de la mitad de los españoles (54%) hace sacrificios, como salir menos a comer fuera (71%), comprar menos ropa (56%) o reducir la vida social con amigos (20%) para así ahorrar dinero y poder seguir viajando.

Por si no fuera poco, Skyscanner también ha presentado el Generador de Ahorro, una nueva herramienta para conseguir reducir el presupuesto de tus viajes. El primer truco que te dan es que reserves la semana más barata del verano con la que puedes ahorrar hasta un 27%. Los datos de Skyscanner muestran que este cambio de fechas supondría una media de ahorro de hasta 340€ para una familia de cuatro miembros.