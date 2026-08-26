La calle más castiza de Madrid con el nombre más difícil de pronunciar

Madrid está lleno de calles con historia, pero pocas generan tanta curiosidad como la calle de Hartzenbusch. Ubicada entre las calles Fuencarral y Palafox, en el corazón del barrio de Chamberí, esta pequeña vía combina el encanto más castizo de la capital con un nombre que pone a prueba la fonética de cualquiera, tanto de madrileños como de turistas.

Calle de Hartzenbusch | Google

¿Quién fue Hartzenbusch?

El nombre de la calle rinde homenaje a Juan Eugenio Hartzenbusch, dramaturgo y crítico literario español nacido en Madrid en 1806. Aunque su apellido tiene origen alemán (herencia de su padre, un fabricante de muebles llegado desde Alemania), Hartzenbusch fue hijo de madre española y desarrolló toda su carrera dentro de las letras hispanas. Formó parte del movimiento del teatro romántico español y llegó a ser miembro de la Real Academia Española. Su obra más conocida, "Los amantes de Teruel", lo convirtió en una de las figuras más destacadas del panorama cultural español del siglo XIX.

Una calle con sabor a barrio

Más allá de lo complicado de su nombre, la calle de Hartzenbusch es una muestra del Chamberí más auténtico. Sus fachadas históricas y aceras estrechas conservan el aire de otra época, y en ella sobreviven negocios de toda la vida que forman parte del paisaje del barrio, como el restaurante Mayvi, conocido por sus tortillas, y la churrería Cantero, que lleva más de seis décadas endulzando a los vecinos.

Aunque no es una de las calles más transitadas ni conocidas de Madrid, la de Hartzenbusch es una parada perfecta para quienes quieren descubrir el Chamberí más castizo, lejos del bullicio de las zonas más turísticas de la ciudad, y de paso, aprender un poco de historia literaria española.