Tailandia regalará billetes de avión a 200.000 viajeros internacionales que visiten al país entre septiembre y noviembre
Tailandia es, sin duda, uno de los destinos soñados por muchos viajeros españoles por sus playas paradisiacas, sus paisajes de ensueño y su cultura. Pero... ¿te imaginas poder ir gratis?. Pues sigue leyendo porque esto te interesa.
El Ministerio de Turismo y Deportes de Tailandia regalará billetes de avión domésticos a 200.000 viajeros internacionales que quieran viajar al país entre septiembre y noviembre gracias a la campaña 'Buy International, Free Thailand Domestic Flights'.
En primer lugar, para poder optar a estos viajes, necesitas un vuelo internacional (siempre avión, no es posible barco o autobús) y el Gobierno de Tailandia será el encargado de cubrir los vuelos internos: La ida hasta 1.750 baht (46,26 euros) y de ida y vuelta hasta 3.500 baht (92,52 euros).
La intención de esta campaña es que los viajeros se animen a "salir" de los destinos más turísticos como Bangkok o Phuket y descubrir otros tesoros menos conocidos.
Cada billete gratuito incluye equipaje de hasta 20 kilos y las aerolíneas que participan son: Thai Airways, Thai AirAsia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Lion Air y Thai Vietjet. Pero ojo, por el momento, hay que esperar a que el Gobierno apruebe la campaña (se espera que sea pronto) y, además, si ya has reservado tu vuelo internacional a Tailandia no puedes reclamar el vuelo doméstico gratuito. Es decir, tienes que reservar el vuelo internacional después de que la campaña sea aprobada.
