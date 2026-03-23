Restaurantes para Semana Santa: La Guía Repsol selecciona más de 300 Soletes de toda España y Andorra

Guía Repsol ha seleccionado más de 300 nuevos 'Soletes', entre los que figuran desde restaurantes de cocina tradicional y casas de comidas dentro de parques naturales a vinotecas y bares curiosos que descubrir en los cascos históricos de las ciudades durante esta Semana Santa y con la llegada de la primavera.

En concreto, con estos más de 300 nuevos 'Soletes' de la decimocuarta edición, en la que se estrenan los establecimientos en Andorra, supera ya los 5.000 distintivos amarillos donde figuran cafeterías, bares, restaurantes y terrazas, así como vinotecas, coctelerías y heladerías, según informa la guía gastronómica.

De esta forma, en esta edición se incorporan espacios destacados por su propuesta gastronómica como 'Silogía' en Garachico (Santa Cruz de Tenerife), la 'Venta Piqueras' en Lumbreras en la Sierra Cebollera (La Rioja) o la terraza frente al Mediterráneo del Hotel Cala Fornells en Peguera (Mallorca), que figuran entre los más de 30 nuevos Soletes donde además de comer se puede pasar la noche.

Unos 'Soletes' entre los que destacan los negocios de jóvenes, como 'Efímero' en Pamplona, 'Insurgente' en el mercado de Chamberí de Madrid o 'Mengem' en el Cabanyal de Valencia, abierto desde diciembre de ese mismo año.

"Vamos a coger los Soletes de Primavera con ganas esta Semana Santa. Hay hambre de disfrutar y conocer sitios nuevos. En esta edición se incorporan lugares destacados por su propuesta gastro en los que además se puede dormir, jóvenes negocios y sitios en los que la naturaleza es protagonista", ha asegurado la directora de Guía Repsol, María Ritter.

La Sierra Norte de Sevilla, el entorno de Terres de l'Ebre en Tarragona o el Parque Natural Posets-Maladeta en el Pirineo aragonés son algunos de los parajes a recorrer a través de las novedades de esta edición, en una temporada idónea para hacer planes en la naturaleza.

Así, en esta entrega también hay visitas más urbanas: en el barrio de Cimadevilla en Gijón, en la ciudad romana de Mérida en Badajoz o en el centro histórico de Salamanca también brillan nuevos 'Soletes'.

En esta edición el equipo de expertos de la guía ha encontrado cocinas y barras inesperadas como 'Lukitxene', el comedor de la Escuela de Hostelería de Leioa (Bizkaia), el bar y tienda de vinilos 'Lambada Records' en Las Palmas de Gran Canaria o 'L'Ovella Negra', taberna cooperativa en Castellón de la Plana.

Un listado donde también figuran espacios como El Buen (Madrid), o los bares El Margallo (Ayamonte) o El Truco del Almendruco (Ávila), a vinotecas como Gorrión Wine Bar (Cádiz), entre otros espacios reconocidos con este galardón.

Presentación en Terres de L'Ebre

De esta forma, Guía Repsol ha presentado los 'Soletes de Primavera' en el Teatro Auditorio de Alcanar, municipio de Terres de l'Ebre, en colaboración con la Dirección de Turismo de la Generalitat y la Diputación de Tarragona.

"Con la presentación de los Soletes de la Guía Repsol en las Terres de l'Ebre culminamos un año extraordinario para Cataluña, en el que hemos ejercido con orgullo la distinción de Región Mundial de la Gastronomía 2025. La distinción deja un legado, no termina aquí, sino que nos impulsa a seguir trabajando", ha indicado la directora de Turismo de la Generalitat, Cristina Lagé.

El acto ha sido clausurado por Noemí Llauradó, presidenta de la diputación de Tarragona, que ha destacado que los 'Soletes' son una "oportunidad de mostrarles como territorio destacado en materia gastronómica, por la cantidad, diversidad y excelencia de los productos agroalimentarios, y por la profesionalidad y buen hacer de los establecimientos de restauración".

Desde el nacimiento de los 'Soletes', en verano de 2021, los establecimientos premiados están clasificados en seis categorías diferentes: bares, barras y tascas, cafeterías y pastelerías, restaurantes y casas de comidas o vinotecas y coctelerías.

Los 'Soletes' reconocen el valor de negocios que han resistido el paso de los años y las modas sin perder encanto y clientela, y apoya también a jóvenes que se arrancan con su primer proyecto.