Todos los descuentos de las aerolíneas en septiembre para comprar vuelos baratos: Iberia Express, Vueling, Air Europa...

Ahora que ha llegado el mes de septiembre, son muchas las personas que aprovechan para viajar y disfrutar de sus vacaciones, ya que es más barato que hacerlo en julio o agosto. Además, por si fuera poco, son muchas las aerolíneas que han querido sacar algunos descuentos y a continuación te recopilamos cuáles son:

Iberia Express

Iberia Express ha lanzado la campaña "Express Days" que permite volar desde 27 euros por trayecto. La promoción está disponible hasta el 22 de septiembre, para viajar del 1 de octubre del 2025 al 11 de junio de 2026.

Con esta promoción de Iberia Express, viajar vuelve a estar al alcance de todos: vuelos a Baleares desde 27€, Canarias desde 32€ o destinos internacionales desde 30€.

Iberia

Iberia ha lanzado su nueva campaña de precios, 'Iberia te da una alegría'. La promoción, disponible para la venta hasta el 22 de septiembre, incluye billetes desde 21 euros por trayecto en vuelos nacionales y ofrece importantes descuentos para escapadas a Europa, Estados Unidos y otros destinos de largo radio.

La promoción se amplía a los paquetes de Vuelo + Hotel o Vuelo + Alquiler de coche, con descuentos adicionales de hasta 300 euros. Por ejemplo, es posible viajar a Nueva York desde 569 euros, con vuelos de ida y vuelta, tres noches de hotel y maleta facturada.

Vueling

La aerolínea Vueling ha lanzado una promoción que permite comprar vuelos desde 25 euros para viajar entre el 29 septiembre y el 14 de diciembre. Entre los destinos principales a los que viajar desde Barcelona, destacan capitales europeas como Londres (Inglaterra), Berlín (Alemania), Bruselas (Bélgica) o Ámsterdam (Países Bajos).

Air Europa

Air Europa ha lanzado la campaña 'Time to Fly' con la que se podrá volar desde 21 euros por trayecto, sumando destinos nacionales con conexiones a Europa y América, según un comunicado.

Los billetes de esta oferta podrán adquirirse hasta el próximo 14 de septiembre con la posibilidad de volar hasta el 29 de mayo de 2026 en el caso de los vuelos de corto radio, y hasta el 12 de junio para las operaciones de larga distancia.

Con esta campaña, los clientes de Air Europa podrán volar desde 21 euros por trayecto a diferentes destinos de la Península, mientras que los viajes a países europeos serán a partir 25 euros. Asimismo, es posible reservar vuelos a Estados Unidos desde solo 187 euros, y a ciudades en las regiones del Caribe, Centroamérica y Sudamérica a partir de 269 euros por vuelo.

Así que si quieres ahorrarte algo de dinero en tu próximo viaje, echa un vistazo a estos descuentos para ver a qué destinos puedes viajar y qué aerolínea te conviene más.