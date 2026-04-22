Puente de mayo 2026: los destinos españoles más baratos para viajar

El puente de mayo ya casi está aquí y los viajeros españoles ya han empezado la cuenta atrás para su próxima escapada con los destinos nacionales como protagonistas. Según los datos de KAYAK, un motor de búsqueda de viajes líder, del 30 de abril al 3 de mayo los españoles apuestan por "quedarse en casa": las búsquedas de vuelos a destinos nacionales crecen un 14% con respecto al pasado año y las de alquiler de coches un 6%.

Ahora bien, la gran pregunta es: ¿con qué precios se van a encontrar los viajeros? Los datos de KAYAK señalan que, en general, viajar dentro del país en el puente de mayo es más asequible que el pasado año, con los precios medios de los vuelos a destinos nacionales un 4% más bajos que en 2025, y un 5% en el caso de los precios medios de alquiler de coches.

Natalia Díez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa, señala: "Aún con un aumento del interés por los destinos españoles, los precios se mantienen competitivos. De hecho, en algunos destinos populares como Ibiza, se observan bajadas de hasta el 35% en el precio de los vuelos, permitiendo a los viajeros aprovechar oportunidades de ahorro".

Con la vista puesta en el próximo puente de mayo pero también en la cartera, KAYAK revela cuáles son los diez destinos nacionales más buscados por los españoles y los diez más económicos.

Top 10 destinos nacionales más buscados para este puente de mayo

Destinos más buscados para el puente de mayo 2026 | KAYAK

Los destinos peninsulares ganan protagonismo, con seis de los diez más buscados por los viajeros españoles situados en la península. Sevilla y Palma de Mallorca no solo encabezan el ranking, sino que también se posicionan como los de mayor tendencia, con un aumento del 43% y del 15% en las búsquedas de vuelos, respectivamente.

Top 10 destinos nacionales más baratos para este puente de mayo

DESTINOS MÁS BARATOS PUENTE DE MAYO | KAYAK

Con precios medios de vuelos entre los 195 € y los 109€, alquileres de coches a 62 € por día y aún con el creciente interés suscitado, los destinos nacionales ofrecen una buena relación calidad-precio, lo que permite a los viajeros adelantarse a la temporada alta y evitar aglomeraciones.

Los "buscadores de gangas" no deben dejar pasar la oportunidad del potencial de ahorro que ofrecen las islas: los precios medios de los vuelos a Ibiza y Las Palmas de Gran Canaria muestran una caída del 35% y del 15% con respecto al año pasado respectivamente.

Los 5 destinos europeos más baratos para este puente de mayo

Destinos europeos más baratos puente de mayo | KAYAK

Aquellos que prefieran optar por una escapada europea de corta distancia este puente, Italia y Portugal ofrecen alternativas asequibles. Londres, uno de los destinos de referencia de los viajeros españoles, también se sitúa entre los más económicos no solo por los precios medios de los vuelos a la capital británica, sino también por la caída del 29% en el precio medio por noche de hotel en comparación con el pasado año.