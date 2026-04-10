El pueblo de Madrid que celebra un mercado medieval este fin de semana: pasacalles, música en directo y mucho más

A tan solo media hora de Madrid, el municipio de Velilla de San Antonio se prepara para viajar varios siglos atrás en el tiempo con la celebración de su Gran Mercado Medieval. Durante tres días, del 10 al 12 de abril, el parque Catalina Muñoz se convertirá en un escenario de época repleto de actividades para todos los públicos.

Este evento, ya consolidado como uno de los planes familiares más atractivos del calendario primaveral, reunirá a mercaderes, artesanos y personajes caracterizados que recrearán la vida en la Edad Media. Los visitantes podrán pasear entre puestos de artesanía y gastronomía tradicional mientras disfrutan de un ambiente inmersivo con música en directo y animación constante.

La programación incluye una amplia variedad de propuestas, desde talleres y rincones de juego hasta espectáculos itinerantes. Los pasacalles temáticos recorrerán el recinto a lo largo del día, acompañados de malabaristas, músicos y actores que interactúan con el público, creando una experiencia dinámica y participativa.

Uno de los grandes atractivos será la exhibición de vuelo de aves rapaces, que tendrá lugar en distintos momentos del fin de semana, junto a otras actividades como pintacaras, cuentacuentos o talleres infantiles. Además, no faltarán los juegos malabares y las actuaciones pensadas para todos los públicos, consolidando el mercado como una opción ideal para familias y grupos de amigos.

El mercado abrirá sus puertas el viernes por la tarde, de 17:00 a 23:00 horas, mientras que el sábado se extenderá durante toda la jornada hasta la medianoche y el domingo hasta las 22:00 horas. Durante todo el fin de semana, la animación será continua, con propuestas que invitan a recorrer el recinto sin un itinerario fijo y dejarse sorprender en cada rincón.

Con entrada gratuita y una ubicación accesible desde la capital, el Gran Mercado Medieval de Velilla de San Antonio se presenta como una escapada perfecta para quienes buscan un plan diferente sin alejarse demasiado de Madrid: historia, ocio y espectáculo en un mismo espacio

Información de interés

Fechas: 10, 11 y 12 de abril

Lugar: Parque Catalina Muñoz

Horario: