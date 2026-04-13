El pueblo de Málaga que parece Japón aplaza su fiesta del cerezo: Estas son las nuevas fechas del Sakura de Alfarnate

Cada primavera, Alfarnate se transforma en un pequeño rincón de Japón gracias a la floración de sus cerezos y a la celebración de Sakura Alfarnate, un festival único que fusiona tradición andaluza y cultura nipona. Este 2026, sin embargo, el evento llega con cambios importantes en su calendario.

Inicialmente previsto para el fin de semana del 11 y 12 de abril, el programa ha tenido que aplazarse debido a las condiciones meteorológicas adversas. Finalmente, las nuevas fechas ya están confirmadas: el Sakuratón se celebrará el sábado 18 de abril y el Sakura Alfarnate tendrá lugar el domingo 19 de abril.

El Sakuratón, que actúa como antesala del festival, es una jornada centrada en la naturaleza, el medio ambiente y el aprendizaje en torno al cerezo en flor. Durante este día, los asistentes podrán participar en rutas de senderismo entre cerezos, talleres de jardinería japonesa como kokedamas o bonsáis, exposiciones y actividades educativas para todos los públicos.

Por su parte, el Sakura Alfarnate se mantiene como el gran evento del fin de semana, dedicado a la cultura japonesa. El municipio se llena de mercadillos temáticos, pasacalles, talleres de origami o escritura japonesa, exhibiciones de artes marciales y experiencias de hanami para contemplar la floración en su máximo esplendor.

Este festival, que alcanza ya su quinta edición, convierte a Alfarnate en un destino turístico de referencia en primavera. La combinación de naturaleza, cultura y tradición no solo atrae a visitantes de toda España, sino que también pone en valor el cultivo del cerezo como uno de los grandes símbolos del municipio.

Con el cambio de fechas, el pueblo malagueño busca garantizar el buen desarrollo de todas las actividades y ofrecer una experiencia completa en torno al sakura, una celebración que cada año gana más protagonismo y que demuestra cómo Andalucía y Japón pueden encontrarse entre flores de cerezo.